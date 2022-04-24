no-code bir uygulama geliştirme platformu olan Glide, Benchmark liderliğindeki 20 milyon dolarlık A Serisi finansman turunu duyurdu. 2019 yılında Y Combinator altında kurulan şirket, başlangıçta e-tablo verilerini temel alarak kodlama yetkinliği olmayan kullanıcılar için mobil uygulama oluşturmayı basitleştirmeyi hedefliyordu. O zamandan beri Glide, yetenek yelpazesini genişleterek kullanıcıların web uygulamaları da tasarlamasına olanak sağladı.

Şirketler, bina içi katılım ve tedarik koordinasyonu da dahil olmak üzere operasyonları yönetmek için hızla uygulamalar oluşturmak için yarışırken, pandemi sırasında platforma olan ilgide bir artış yaşandı. Glide, işletmelere uygulama tasarım araçlarına kolay erişim sağladı ve yazılım mühendisi olmayan kullanıcılara özel uygulamalar oluşturma yetkisi verdi. Şirket, yalnızca Google E-Tablolar tabanlı uygulamaları desteklemekten, farklı sektörlerin Glide'ın hizmetlerini hızlı bir şekilde benimsemesine yardımcı olmak için genişletilmiş şablon teklifleriyle Airtable ve Excel'i birleştirmeye dönüştü.

Yarım milyondan fazla kullanıcı, platformda bir milyondan fazla uygulama oluşturdu ve bu no-code uygulama geliştirme araçlarına olan yüksek talebi gösteriyor. Glide'ın başarısı, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için başka bir no-code platform olan AppMaster.io gibi platformları içeren daha geniş no-code hareketin katlanarak büyümesinin bir kanıtıdır. Kullanıcıların programlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulama geliştirmelerine olanak sağlayan bu platformlar sayesinde şirketler BT darboğazlarını aşarak istedikleri çözümleri hızla geliştirebiliyor.

Benchmark Genel Ortağı ve baş yatırımcısı Miles Grimshaw, Glide'ın uygulama oluşturma sürecini dönüştürme ve Shopify ve Canva'nın sırasıyla çevrimiçi mağaza kurulumu ve grafik varlık tasarımı yapması kadar sorunsuz erişilebilir hale getirme potansiyelini vurguladı. Glide'ın uygulama geliştirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımı, işletmelere ve bireylere geliştirici desteğine güvenmeden özel yazılım oluşturma kapılarını açan , büyüyen no-code trendle yankılanıyor.

Uzaktan öncelikli bir şirket olarak Glide'ın genişleme planları, çeşitliliğe sahip bir iş gücü oluşturmaya da vurgu yapıyor. Bu ilerici yaklaşım, giderek birbirine bağlı ve teknoloji odaklı dünyanın değişen ihtiyaçlarını karşılamak için onu iyi konumlandırıyor. no-code hareketin ivme kazanmasıyla birlikte, Glide'ın yakın tarihli finansman turu, kodlama uzmanlığına olan ihtiyacı ortadan kaldıran ve şirketlerin operasyonlarını pratik ve uygun maliyetli bir şekilde ölçeklendirmelerini sağlayan AppMaster.io gibi araçların önemini pekiştiriyor.