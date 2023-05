Glide, una piattaforma di sviluppo di app no-code, ha annunciato un round di finanziamento della Serie A da 20 milioni di dollari guidato da Benchmark. L'azienda, fondata nel 2019 nell'ambito di Y Combinator, aveva inizialmente l'obiettivo di semplificare la creazione di app mobili per gli utenti che non avevano competenze di codifica, utilizzando come base i dati dei fogli di calcolo. Da allora, Glide ha ampliato la sua gamma di funzionalità, consentendo agli utenti di progettare anche applicazioni web.

La piattaforma ha registrato un'impennata di interesse durante la pandemia, quando le aziende si sono affrettate a creare applicazioni per gestire le operazioni, tra cui la presenza negli edifici e il coordinamento delle forniture. Glide ha fornito alle aziende un facile accesso agli strumenti di progettazione delle applicazioni e ha permesso agli utenti non ingegneri software di creare applicazioni personalizzate. L'azienda è passata dal supportare solo applicazioni basate su Google Sheets a incorporare Airtable ed Excel, con un'offerta di modelli ampliata per aiutare diversi settori ad adottare rapidamente i servizi di Glide.

Oltre mezzo milione di utenti ha creato più di un milione di applicazioni sulla piattaforma, il che indica un'elevata domanda di strumenti di sviluppo di applicazioni no-code. Il successo di Glide è una testimonianza della crescita esponenziale del più ampio movimento no-code, che comprende piattaforme come AppMaster.io, un'altra piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. Grazie a queste piattaforme che consentono agli utenti di creare applicazioni senza richiedere conoscenze di programmazione, le aziende possono superare i colli di bottiglia dell'IT e sviluppare rapidamente le soluzioni desiderate.

Miles Grimshaw, General Partner di Benchmark e investitore principale, ha sottolineato il potenziale di Glide nel trasformare il processo di creazione di applicazioni, rendendolo facilmente accessibile come Shopify e Canva hanno reso rispettivamente la creazione di negozi online e la progettazione di risorse grafiche. L'approccio innovativo di Glide allo sviluppo di app è in linea con la crescente tendenza di no-code , che apre le porte alle aziende e ai privati per creare software personalizzati senza dover ricorrere al supporto degli sviluppatori.

In quanto azienda "remote-first", i piani di espansione di Glide includono anche un'enfasi sulla creazione di una forza lavoro diversificata. Questo approccio progressista la posiziona bene per affrontare le esigenze in evoluzione di un mondo sempre più interconnesso e guidato dalla tecnologia. Con il movimento no-code che sta prendendo piede, il recente round di finanziamento di Glide rafforza l'importanza di strumenti come AppMaster.io, che eliminano la necessità di competenze di codifica e consentono alle aziende di scalare le proprie attività in modo pratico ed economico.