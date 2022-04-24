أعلنت Glide ، وهي منصة تطوير تطبيقات no-code ، عن جولة تمويل بقيمة 20 مليون دولار من السلسلة A بقيادة Benchmark. تهدف الشركة ، التي تأسست في عام 2019 تحت إشراف Y Combinator ، في البداية إلى تبسيط إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة للمستخدمين دون إتقان الترميز ، وذلك باستخدام بيانات جداول البيانات كأساس. منذ ذلك الحين ، وسعت Glide نطاق قدراتها ، مما سمح للمستخدمين بتصميم تطبيقات الويب أيضًا.

شهدت المنصة زيادة في الاهتمام خلال الوباء حيث تسابقت الشركات لبناء التطبيقات بسرعة لإدارة العمليات ، بما في ذلك الحضور داخل المبنى وتنسيق التوريد. زودت Glide الشركات بإمكانية الوصول السهل إلى أدوات تصميم التطبيقات وتمكين المستخدمين من غير المهندسين من إنشاء تطبيقات مخصصة. تطورت الشركة من دعم التطبيقات المستندة إلى جداول بيانات Google فقط إلى دمج Airtable و Excel ، مع عروض نماذج موسعة لمساعدة الصناعات المختلفة على تبني خدمات Glide بسرعة.

قام أكثر من نصف مليون مستخدم ببناء أكثر من مليون تطبيق على النظام الأساسي ، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على أدوات تطوير التطبيقات no-code. يعد نجاح Glide شهادة على النمو الأسي لحركة no-code ، والذي يتضمن منصات مثل AppMaster.io ، وهو نظام أساسي آخر no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. مع هذه المنصات التي تمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى معرفة برمجية ، يمكن للشركات التغلب على اختناقات تكنولوجيا المعلومات وتطوير الحلول المطلوبة بسرعة.

أكد شريك Benchmark General Partner والمستثمر الرئيسي Miles Grimshaw على قدرة Glide على تحويل عملية إنشاء التطبيق ، مما يجعلها سهلة الوصول مثل Shopify و Canva قاما بإعداد متجر على الإنترنت وتصميم الأصول الرسومية ، على التوالي. يتوافق نهج Glide المبتكر في تطوير التطبيقات مع الاتجاه المتزايد no-code والذي يفتح الأبواب للشركات والأفراد لإنشاء برامج مخصصة دون الاعتماد على دعم المطور.

كشركة تعمل عن بعد أولاً ، تتضمن خطط التوسع الخاصة بشركة Glide أيضًا التركيز على بناء قوة عاملة متنوعة. هذا النهج التدريجي يؤهله بشكل جيد لتلبية الاحتياجات المتطورة للعالم المترابط بشكل متزايد والمدفوع بالتكنولوجيا. مع اكتساب حركة no-code زخمًا ، تعزز جولة التمويل الأخيرة لشركة Glide أهمية أدوات مثل AppMaster.io ، التي تلغي الحاجة إلى خبرة الترميز وتمكن الشركات من توسيع نطاق عملياتها بطريقة عملية وفعالة من حيث التكلفة.