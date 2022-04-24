Компания Glide, платформа для разработки приложений no-code, объявила о привлечении $20 млн в рамках серии А финансирования под руководством Benchmark. Компания, основанная в 2019 году под эгидой Y Combinator, изначально стремилась упростить создание мобильных приложений для пользователей, не владеющих навыками кодирования, используя в качестве основы данные электронных таблиц. С тех пор Glide расширила спектр своих возможностей, позволив пользователям также разрабатывать веб-приложения.

Во время пандемии платформа вызвала всплеск интереса, поскольку компании стремились быстро создать приложения для управления операциями, включая посещение зданий и координацию поставок. Glide предоставила компаниям легкий доступ к инструментам разработки приложений и дала возможность пользователям, не являющимся инженерами-программистами, создавать пользовательские приложения. Компания прошла путь от поддержки только приложений на основе Google Sheets до поддержки Airtable и Excel с расширенными предложениями шаблонов, чтобы помочь различным отраслям быстро освоить услуги Glide.

Более полумиллиона пользователей создали на платформе более миллиона приложений, что свидетельствует о высоком спросе на инструменты разработки приложений no-code. Успех Glide является свидетельством экспоненциального роста более широкого движения no-code, которое включает такие платформы, как AppMaster.io, еще одна no-code платформа для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений. Благодаря этим платформам, позволяющим пользователям создавать приложения без знания программирования, компании могут преодолеть узкие места в ИТ и быстро разработать необходимые решения.

Генеральный партнер Benchmark и ведущий инвестор Майлз Гримшоу подчеркнул потенциал Glide в преобразовании процесса создания приложений, сделав его таким же доступным, как Shopify и Canva сделали создание интернет-магазинов и дизайн графических активов, соответственно. Инновационный подход Glide к разработке приложений перекликается с растущей тенденцией no-code , которая открывает предприятиям и частным лицам двери для создания пользовательского программного обеспечения, не полагаясь на поддержку разработчиков.

Будучи компанией, ориентированной на удаленную работу, Glide в своих планах по расширению также уделяет особое внимание формированию разнообразного штата сотрудников. Такой прогрессивный подход позволяет компании удовлетворять растущие потребности все более взаимосвязанного и технологичного мира. Поскольку движение no-code набирает обороты, недавний раунд финансирования Glide подтверждает важность таких инструментов, как AppMaster.io, которые устраняют необходимость в знаниях кодирования и позволяют компаниям масштабировать свою деятельность практичным и экономически эффективным способом.