no-code 应用程序开发平台Glide日前宣布获得由Benchmark领投的2000万美元A轮融资。该公司于2019年在Y Combinator旗下成立，最初旨在为没有编码能力的用户简化移动应用的创建，使用电子表格数据作为基础。此后，Glide扩大了其能力范围，使用户也能设计网络应用。

在大流行期间，该平台见证了兴趣的激增，因为各公司争先恐后地快速建立应用程序来管理业务，包括建筑内的考勤和供应协调。Glide为企业提供了方便的应用设计工具，并使非软件工程师的用户能够创建自定义应用。该公司已经从只支持基于谷歌表格的应用程序发展到纳入Airtable 和Excel，并扩大了模板产品，以帮助不同行业快速采用Glide的服务。

超过50万用户在该平台上建立了超过100万个应用程序，表明对no-code 应用程序开发工具的需求很大。Glide的成功证明了更广泛的no-code 运动的指数式增长，其中包括像AppMaster.io ，另一个no-code ，用于创建后台、网络和移动应用的平台。有了这些平台，用户无需编程知识就能建立应用程序，公司可以克服IT瓶颈，迅速开发出他们想要的解决方案。

Benchmark普通合伙人和主要投资者Miles Grimshaw强调了Glide改变应用程序创建过程的潜力，使其像Shopify和Canva分别使在线商店设置和图形资产设计一样顺利地进行。Glide的创新应用开发方法与日益增长的no-code 趋势产生了共鸣，该趋势为企业和个人创建定制软件打开了大门，而无需依赖开发人员的支持。

作为一家远程优先的公司，Glide的扩张计划还包括强调建立一个多元化的劳动力。这种进步的方法使其能够很好地解决日益相互联系和技术驱动的世界的不断变化的需求。随着no-code 运动的兴起，Glide最近的一轮融资加强了像AppMaster.io 这样的工具的重要性，它消除了对编码专业知识的需求，使公司能够以实用和具有成本效益的方式扩大其业务。