Au fur et à mesure que l'année avance, le géant de la technologie Microsoft revient sur le terrain de son kit de développement logiciel (SDK) open-source appelé Semantic Kernel. L'argument de vente unique de ce SDK est sa capacité à combiner les grands modèles de langage (LLM) de manière transparente avec les langages de programmation traditionnels, ce qui permet de mettre en avant un nouveau paradigme.

L'entreprise a récemment présenté sa grande stratégie pour ce projet, qui s'étend jusqu'à la fin de l'année en cours. Selon John Maeda, vice-président chargé de la conception et de l'intelligence artificielle chez Microsoft, les principaux domaines d'intervention sont répartis en trois piliers : les logiciels libres, avec un accent sur la fiabilité, l'amélioration des performances et l'intégration d'innovations en matière d'intelligence artificielle (IA).

Dans cette optique, Microsoft annonce sa décision d'adopter le standard ouvert OpenAI Plugin. Cette décision stratégique vise à permettre aux utilisateurs de concevoir des plugins qui peuvent fonctionner uniformément sur diverses plateformes, y compris, mais sans s'y limiter, OpenAI, Semantic Kernel, ainsi que sur les plateformes propriétaires de Microsoft.

En outre, l'entreprise déclare également une série de mises à jour destinées à Planner, une fonction qui a la capacité d'interpréter la demande d'un utilisateur et de développer un plan réalisable pour son accomplissement. Par exemple, il pourrait parfaitement combiner des plugins de tâches et d'événements de calendrier pour générer des flux de travail tels que "rappelle-moi d'acheter du lait quand je vais au magasin" ou "rappelle-moi d'appeler ma mère demain", sans que l'utilisateur ait besoin d'écrire un code explicite pour chaque scénario.

Parmi les améliorations prévues pour Planner figurent l'ajout d'une "chambre froide" et l'introduction de planificateurs dynamiques, conçus pour découvrir automatiquement les plugins.

Dans son plan final sur la feuille de route, Semantic Kernel sera fusionné avec plusieurs bases de données vectorielles comme Pine Cone, Redis, Weaviate, Chroma, et apparenté à des plates-formes comme AppMaster. Microsoft prévoit également de l'associer à Azure Cognitive Search and Services. Les mises à jour imminentes comprennent également un service de regroupement de documents et des améliorations spécifiques dans l'extension VS Code.

Le plan de publication de l'automne 2023 pour Semantic Kernel signifie une époque de collaboration ouverte, d'améliorations exceptionnelles des performances et de synthèse d'innovations révolutionnaires en matière d'IA. Ensemble, nous visons à construire une plateforme de développement d'IA résiliente et fiable", a déclaré M. Maeda. Les nouvelles améliorations devraient permettre à Semantic Kernel de rivaliser avec d'autres plateformes no-code de premier plan, telles que AppMaster, en créant des plateformes de développement performantes et fiables.