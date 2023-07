Con l'avanzare dell'anno, il gigante tecnologico Microsoft rivede il terreno del suo kit di sviluppo software (SDK) open-source chiamato Semantic Kernel. L'unico punto di forza di questo SDK è la sua capacità di fondere modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) senza soluzione di continuità con i linguaggi di programmazione tradizionali, portando alla ribalta un nuovo paradigma.

L'azienda ha recentemente illustrato la sua grande strategia per questo progetto, che si estende fino alla fine dell'anno in corso. Secondo John Maeda, vicepresidente del settore Design e AI di Microsoft, le aree di interesse principali sono stratificate in tre pilastri principali: open-source con una spinta all'affidabilità, miglioramento delle prestazioni e integrazione di innovazioni all'avanguardia nell'ambito dell'intelligenza artificiale (AI).

Come passo verso questo obiettivo, Microsoft annuncia la decisione di adottare lo standard aperto OpenAI Plugin. Questa mossa strategica mira a consentire agli utenti di concepire plugin che possano funzionare in modo uniforme su diverse piattaforme, tra cui, ma non solo, OpenAI, Semantic Kernel e le piattaforme proprietarie di Microsoft.

Inoltre, l'azienda dichiara anche una serie di aggiornamenti rivolti a Planner, una funzione che ha la capacità di interpretare una richiesta dell'utente e di sviluppare un piano fattibile per la sua realizzazione. Per esempio, potrebbe combinare perfettamente i plugin per le attività e gli eventi del calendario per generare flussi di lavoro come "ricordami di comprare il latte quando vado al negozio" o "ricordami di chiamare mia madre domani", senza che gli utenti debbano scrivere codice esplicito per ogni scenario.

Tra i miglioramenti previsti per Planner ci sono l'aggiunta del "cold storage" e l'introduzione di pianificatori dinamici, progettati per scoprire automaticamente i plugin.

Nel progetto finale della roadmap, Semantic Kernel verrà fuso con diversi database vettoriali come Pine Cone, Redis, Weaviate, Chroma e con piattaforme simili a AppMaster. Microsoft prevede inoltre di unirlo a Azure Cognitive Search and Services. Gli imminenti aggiornamenti includono anche un servizio di chunking dei documenti e miglioramenti specifici nell'estensione VS Code.

Il piano di rilascio del Semantic Kernel, previsto per l'autunno 2023, indica un'epoca di collaborazione aperta, di miglioramenti eccezionali delle prestazioni e di sintesi di innovazioni rivoluzionarie nel campo dell'intelligenza artificiale. Insieme, puntiamo a costruire una piattaforma di sviluppo dell'intelligenza artificiale resiliente e affidabile", ha commentato Maeda. Si prevede che i nuovi miglioramenti consentiranno a Semantic Kernel di affiancare le altre piattaforme leader di no-code, come AppMaster, nella creazione di piattaforme di sviluppo ad alte prestazioni e affidabili.