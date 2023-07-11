随着时间的推移，科技巨头微软重新审视了其名为Semantic Kernel的开源软件开发工具包（SDK）的地势。这个SDK的独特卖点是它能够将大型语言模型（LLM）与传统的编程语言无缝地融合在一起，将一种新的范式带到了人们的面前。

该公司最近为这个项目制定了宏伟的战略，其时间跨度到今年年底。按照微软设计和人工智能副总裁John Maeda的说法，关键的重点领域被分为三个主要支柱：以可靠性为重点的开源，性能提升，以及整合最先进的人工智能（AI）创新。

作为实现这一目标的一个步骤，微软宣布其决定采用OpenAI插件的开放标准。这一战略举措旨在使用户能够构思出能够在各种平台上统一工作的插件，包括但不限于OpenAI、Semantic Kernel ，以及微软自己的专有平台。

此外，该公司还宣布了一系列针对计划者的更新，该功能有能力解释用户的请求并为其完成制定可行的计划。举例来说，它可以完美地结合任务和日历事件插件来生成工作流程，如 "提醒我去商店买牛奶 "或 "提醒我明天给我妈妈打电话"，而不需要用户为每个场景编写明确的代码。

在为Planner规划的改进中，包括增加 "冷存储 "和引入动态规划器，其目的是自动发掘插件。

在其路线图的最终蓝图中，Semantic Kernel ，将与松果、Redis、Weaviate、Chroma等几个矢量数据库融合，并与AppMaster 等平台类似。微软还计划将其与Azure认知搜索和服务联合起来。即将进行的升级还包括文档分块服务和VS代码扩展中的具体增强功能。

Semantic Kernel的2023年秋季发布计划标志着一个开放合作、出色的性能改进和突破性人工智能创新综合的时代。我们的目标是建立一个有弹性和可靠的人工智能开发平台，"前田夸奖道。预计新的增强功能将使Semantic Kernel在创建高性能和值得信赖的开发平台方面与其他领先的no-code 平台并肩作战，如AppMaster 。