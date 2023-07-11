Yıl ilerledikçe teknoloji devi Microsoft, Semantic Kernel adlı açık kaynaklı Yazılım Geliştirme Kiti'nin (SDK) alanını yeniden ziyaret ediyor. Bu SDK'nın benzersiz satış noktası, büyük dil modellerini (LLM'ler) geleneksel programlama dilleriyle sorunsuz bir şekilde harmanlayarak yeni bir paradigmayı ön plana çıkarma becerisidir.

Şirket yakın zamanda bu proje için içinde bulunulan yılın sonuna kadar uzanan büyük stratejisini ortaya koydu. Microsoft'ta Tasarım ve Yapay Zekadan Sorumlu Başkan Yardımcısı John Maeda'ya göre, kilit odak alanları üç ana sütuna ayrıldı: güvenilirlik, performans geliştirme ve son teknoloji Yapay Zekanın entegrasyonu ile açık kaynak. (AI) yenilikleri.

Bu amaca yönelik bir adım olarak Microsoft, OpenAI Eklentisi açık standardını benimseme kararını duyurur. Bu stratejik hamle, kullanıcıların OpenAI, Semantic Kernel ve Microsoft'un kendi tescilli platformları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli platformlarda aynı şekilde çalışabilen eklentiler tasarlamasını sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca şirket, bir kullanıcının isteğini yorumlama ve bu talebi gerçekleştirmek için uygulanabilir bir plan geliştirme yeteneğine sahip bir işlev olan Planner'ı hedefleyen bir dizi güncelleme de duyuruyor. Örnek vermek gerekirse, görev ve takvim etkinliği eklentilerini mükemmel bir şekilde birleştirerek kullanıcıların açık bir kod yazmasına gerek kalmadan 'mağazaya gittiğimde süt almamı hatırlat' veya 'yarın annemi aramayı hatırlat' gibi iş akışları oluşturabilir. her senaryo.

Planner için kaleme alınan iyileştirmeler arasında 'soğuk depolama' eklenmesi ve eklentileri otomatik olarak ortaya çıkarmak için tasarlanmış dinamik planlayıcıların tanıtılması yer alıyor.

Yol haritasındaki son planında Semantic Kernel, Pine Cone, Redis, Weaviate, Chroma gibi çeşitli vektör veritabanları ve AppMaster gibi platformlara benzer şekilde birleştirilecek. Microsoft ayrıca bunu Azure Bilişsel Arama ve Hizmetler ile birleştirmeyi planlıyor. Yaklaşan yükseltmeler ayrıca bir belge parçalama hizmeti ve VS Code uzantısındaki belirli geliştirmeleri içerir.

Semantic Kernel için sonbahar 2023 sürüm planı, açık işbirliği, olağanüstü performans iyileştirmeleri ve çığır açan yapay zeka yeniliklerinin sentezi çağını ifade ediyor. Maeda, "Birlikte, dayanıklı ve güvenilir bir yapay zeka geliştirme platformu oluşturmayı hedefliyoruz," diye espri yaptı. Yeni geliştirmelerin, Semantic Kernel'in yüksek performanslı ve güvenilir geliştirme platformları oluşturmada AppMaster gibi diğer önde gelen no-code platformlarla omuz omuza durmasını sağlayacağı tahmin edilmektedir.