À medida que o ano avança, o gigante da tecnologia Microsoft revisita o terreno do seu kit de desenvolvimento de software (SDK) de código aberto denominado Semantic Kernel. O ponto de venda único deste SDK é a sua capacidade de combinar grandes modelos de linguagem (LLMs) sem problemas com linguagens de programação tradicionais, trazendo um novo paradigma para a vanguarda.

A empresa apresentou recentemente a sua grande estratégia para este projeto, que se estende até ao final do ano em curso. De acordo com John Maeda, o Vice-Presidente de Design e IA da Microsoft, as principais áreas de foco estão estratificadas em três pilares principais: código aberto com um impulso na fiabilidade, melhoria do desempenho e integração de inovações de Inteligência Artificial (IA) de última geração.

Como um passo em direção a este objetivo, a Microsoft anuncia a sua decisão de adotar a norma aberta OpenAI Plugin. Este movimento estratégico visa permitir aos utilizadores conceber plugins que possam funcionar uniformemente em várias plataformas, incluindo, mas não se limitando a, OpenAI, Semantic Kernel, bem como as próprias plataformas proprietárias da Microsoft.

Além disso, a empresa também declara uma série de actualizações destinadas ao Planner, uma função que tem a capacidade de interpretar o pedido de um utilizador e desenvolver um plano viável para a sua realização. Para ilustrar, poderia perfeitamente combinar plugins de tarefas e eventos de calendário para gerar fluxos de trabalho como "lembre-me de comprar leite quando for à loja" ou "lembre-me de ligar à minha mãe amanhã", sem necessidade de os utilizadores escreverem código explícito para cada cenário.

Entre as melhorias previstas para o Planner incluem-se a adição de "armazenamento a frio" e a introdução de planeadores dinâmicos, concebidos para descobrir automaticamente os plug-ins.

No seu plano final no roteiro, o Semantic Kernel será fundido com várias bases de dados vectoriais como Pine Cone, Redis, Weaviate, Chroma, e semelhante a plataformas como AppMaster. A Microsoft também planeia uni-lo com a Pesquisa e os Serviços Cognitivos do Azure. As atualizações iminentes também incluem um serviço de fragmentação de documentos e aprimoramentos específicos na extensão do código VS.

O plano de lançamento do Semantic Kernel para o outono de 2023 significa uma época de colaboração aberta, melhorias de desempenho excepcionais e a síntese de inovações revolucionárias de IA. "Juntos, pretendemos construir uma plataforma de desenvolvimento de IA resiliente e fiável", gracejou Maeda. Prevê-se que as novas melhorias permitirão à Semantic Kernel ombrear com outras plataformas no-code líderes, como a AppMaster, na criação de plataformas de desenvolvimento fiáveis e de elevado desempenho.