В наступившем году технологический гигант Microsoft возвращается к теме своего открытого набора средств разработки программного обеспечения (SDK) под названием Semantic Kernel. Уникальным преимуществом этого SDK является его способность органично сочетать большие языковые модели (LLM) с традиционными языками программирования, выдвигая на передний план новую парадигму.

Недавно компания изложила свою грандиозную стратегию для этого проекта, которая рассчитана до конца текущего года. По словам Джона Маеды, вице-президента Microsoft по дизайну и искусственному интеллекту, ключевые области фокуса разделены на три основных направления: открытый исходный код с упором на надежность, повышение производительности и интеграция современных инноваций в области искусственного интеллекта (ИИ).

В качестве шага к достижению этой цели Microsoft объявляет о своем решении принять открытый стандарт OpenAI Plugin. Этот стратегический шаг направлен на то, чтобы дать пользователям возможность создавать плагины, которые будут одинаково работать на различных платформах, включая, но не ограничиваясь, OpenAI, Semantic Kernel, а также собственные платформы Microsoft.

Кроме того, компания заявляет о множестве обновлений, направленных на Planner - функцию, способную интерпретировать запрос пользователя и разработать план его выполнения. В качестве примера можно привести идеальное сочетание плагинов задач и событий календаря для создания таких рабочих процессов, как "напомни мне купить молоко, когда я пойду в магазин" или "напомни мне позвонить маме завтра", без необходимости написания пользователем явного кода для каждого сценария.

Среди усовершенствований Planner - добавление "холодного хранилища" и введение динамических планировщиков, которые предназначены для автоматического раскрытия плагинов.

В своем окончательном варианте дорожной карты Semantic Kernel будет объединен с несколькими векторными базами данных, такими как Pine Cone, Redis, Weaviate, Chroma, и с платформами вроде AppMaster. Microsoft также планирует объединить его с Azure Cognitive Search and Services. Ближайшие обновления также включают в себя службу разбивки документов на куски и конкретные улучшения в расширении VS Code.

План выпуска Semantic Kernel на осень 2023 года означает эпоху открытого сотрудничества, выдающихся улучшений производительности и синтеза прорывных инноваций ИИ. Вместе мы стремимся создать устойчивую и надежную платформу для разработки ИИ", - прокомментировал Маэда. Ожидается, что новые усовершенствования позволят Semantic Kernel встать в один ряд с другими ведущими платформами no-code, такими как AppMaster, в создании высокопроизводительных и надежных платформ разработки.