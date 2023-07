Naarmate het jaar vordert, herziet techgigant Microsoft het terrein van zijn open-source Software Development Kit (SDK) genaamd Semantic Kernel. Het unieke verkoopargument van deze SDK is de mogelijkheid om grote taalmodellen (LLM's) naadloos te combineren met traditionele programmeertalen, waardoor een nieuw paradigma op de voorgrond treedt.

Het bedrijf heeft onlangs zijn grote strategie voor dit project uiteengezet, die loopt tot het einde van het huidige jaar. Volgens John Maeda, Vice President of Design and AI bij Microsoft, zijn de belangrijkste aandachtsgebieden onderverdeeld in drie hoofdpijlers: open-source met een focus op betrouwbaarheid, prestatieverbetering en integratie van de nieuwste innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Als een stap in de richting van dit doel kondigt Microsoft zijn beslissing aan om de OpenAI Plugin open standaard te adopteren. Deze strategische stap is bedoeld om gebruikers in staat te stellen plugins te ontwerpen die uniform kunnen werken op verschillende platforms, waaronder, maar niet beperkt tot, OpenAI, Semantic Kernel en de eigen platforms van Microsoft.

Verder kondigt het bedrijf ook een reeks updates aan gericht op Planner, een functie die de mogelijkheid heeft om een verzoek van een gebruiker te interpreteren en een haalbaar plan te ontwikkelen voor de uitvoering ervan. Ter illustratie, het zou perfect taak- en kalendergebeurtenis plugins kunnen combineren om workflows te genereren zoals 'herinner me eraan om melk te kopen als ik naar de winkel ga' of 'herinner me eraan om mijn moeder morgen te bellen', zonder dat gebruikers expliciete code hoeven te schrijven voor elk scenario.

Tot de verbeteringen die voor Planner zijn gepland behoren de toevoeging van 'koude opslag' en de introductie van dynamische planners, die zijn ontworpen om automatisch plugins te ontdekken.

In de uiteindelijke blauwdruk op de roadmap zal Semantic Kernel worden samengevoegd met verschillende vectordatabases zoals Pine Cone, Redis, Weaviate, Chroma, en verwant aan platforms zoals AppMaster. Microsoft is ook van plan om het te verenigen met Azure Cognitive Search and Services. De op handen zijnde upgrades omvatten ook een document chunking service en specifieke verbeteringen in de VS Code extensie.

Het herfst 2023 release plan voor Semantic Kernel betekent een tijdperk van open samenwerking, uitstekende prestatieverbeteringen en de synthese van baanbrekende AI-innovaties. Samen willen we een veerkrachtig en betrouwbaar AI-ontwikkelplatform bouwen", aldus Maeda. Er wordt verwacht dat de nieuwe verbeteringen Semantic Kernel in staat zullen stellen om schouder aan schouder te staan met andere toonaangevende no-code platforms, zoals AppMaster in het creëren van high-performing en betrouwbare ontwikkelplatforms.