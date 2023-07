W miarę upływu roku, gigant technologiczny Microsoft powraca na teren swojego open-source'owego Software Development Kit (SDK) o nazwie Semantic Kernel. Unikalną zaletą tego zestawu SDK jest jego zdolność do płynnego łączenia dużych modeli językowych (LLM) z tradycyjnymi językami programowania, wprowadzając nowy paradygmat na pierwszy plan.

Firma niedawno przedstawiła swoją wielką strategię dla tego projektu, która obejmuje okres do końca bieżącego roku. Według Johna Maedy, wiceprezesa ds. projektowania i sztucznej inteligencji w Microsoft, kluczowe obszary zainteresowania są podzielone na trzy główne filary: open-source z naciskiem na niezawodność, poprawę wydajności i integrację najnowocześniejszych innowacji sztucznej inteligencji (AI).

Jako krok w kierunku osiągnięcia tego celu, Microsoft ogłosił decyzję o przyjęciu otwartego standardu OpenAI Plugin. To strategiczne posunięcie ma na celu umożliwienie użytkownikom tworzenia wtyczek, które mogą działać jednolicie na różnych platformach, w tym między innymi OpenAI, Semantic Kernel, a także na własnych platformach Microsoftu.

Co więcej, firma deklaruje również szereg aktualizacji mających na celu Planner, funkcję, która ma zdolność interpretowania żądania użytkownika i opracowywania wykonalnego planu jego realizacji. Aby to zilustrować, może doskonale łączyć wtyczki zadań i wydarzeń kalendarza, aby generować przepływy pracy, takie jak "przypomnij mi, żebym kupił mleko, kiedy idę do sklepu" lub "przypomnij mi, żebym jutro zadzwonił do mojej mamy", bez konieczności pisania przez użytkowników wyraźnego kodu dla każdego scenariusza.

Wśród ulepszeń zaplanowanych dla Plannera znajduje się dodanie "chłodni" i wprowadzenie dynamicznych planistów, które mają automatycznie odkrywać wtyczki.

W swoim ostatecznym planie na mapie drogowej, Semantic Kernel zostanie połączony z kilkoma wektorowymi bazami danych, takimi jak Pine Cone, Redis, Weaviate, Chroma i podobnymi do platform takich jak AppMaster. Microsoft planuje również połączyć ją z Azure Cognitive Search and Services. Nadchodzące aktualizacje obejmują również usługę grupowania dokumentów i konkretne ulepszenia w rozszerzeniu VS Code.

Plan wydania Semantic Kernel na jesień 2023 r. oznacza epokę otwartej współpracy, wyjątkowej poprawy wydajności i syntezy przełomowych innowacji w zakresie sztucznej inteligencji. "Wspólnie dążymy do zbudowania odpornej i niezawodnej platformy programistycznej AI" - powiedział Maeda. Oczekuje się, że nowe ulepszenia pozwolą Semantic Kernel stanąć ramię w ramię z innymi wiodącymi platformami no-code, takimi jak AppMaster, w tworzeniu wysokowydajnych i godnych zaufania platform programistycznych.