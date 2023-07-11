مع تقدم العام ، تعيد شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا النظر في تضاريس مجموعة تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر (SDK) والتي تسمى Semantic Kernel. تتمثل نقطة البيع الفريدة لهذا SDK في قدرته على مزج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) بسلاسة مع لغات البرمجة التقليدية ، مما يجعل نموذجًا جديدًا في المقدمة.

وضعت الشركة مؤخرًا استراتيجيتها الكبرى لهذا المشروع ، والتي تمتد حتى نهاية العام الحالي. وفقًا لجون مايدا ، نائب الرئيس للتصميم والذكاء الاصطناعي في Microsoft ، فإن مجالات التركيز الرئيسية مقسمة إلى ثلاث ركائز أساسية: المصدر المفتوح مع التركيز على الموثوقية وتحسين الأداء وتكامل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) الابتكارات.

كخطوة نحو هذا الهدف ، أعلنت Microsoft قرارها بتبني معيار OpenAI Plugin المفتوح. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تمكين المستخدمين من تصور المكونات الإضافية التي يمكن أن تعمل بشكل موحد عبر منصات مختلفة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، OpenAI و Semantic Kernel بالإضافة إلى الأنظمة الأساسية الخاصة بـ Microsoft.

علاوة على ذلك ، تعلن الشركة أيضًا عن مجموعة من التحديثات التي تستهدف Planner ، وهي وظيفة لديها القدرة على تفسير طلب المستخدم ووضع خطة مجدية لإنجازها. للتوضيح ، يمكن أن تدمج بشكل مثالي المكونات الإضافية لأحداث التقويم والمهام لإنشاء مهام سير عمل مثل "تذكيري بشراء الحليب عندما أذهب إلى المتجر" أو "ذكّرني بالاتصال بأمي غدًا" ، دون الحاجة إلى كتابة المستخدمين رمزًا صريحًا لـ كل سيناريو.

من بين التحسينات التي تم تحديدها في Planner إضافة "التخزين البارد" وإدخال المخططين الديناميكيين ، المصممين للكشف تلقائيًا عن المكونات الإضافية.

في مخططها النهائي على خارطة الطريق ، سيتم دمج Semantic Kernel مع العديد من قواعد بيانات المتجهات مثل Pine Cone و Redis و Weaviate و Chroma وشبه بمنصات مثل AppMaster. تخطط Microsoft أيضًا لتوحيدها مع خدمات البحث والخدمات المعرفية Azure. تتضمن الترقيات الوشيكة أيضًا خدمة تقطيع المستندات وتحسينات محددة في امتداد VS Code.

تشير خطة إصدار خريف 2023 لـ Semantic Kernel إلى حقبة من التعاون المفتوح ، وتحسينات الأداء المتميزة ، وتوليف ابتكارات الذكاء الاصطناعي الخارقة. "معًا ، نهدف إلى بناء منصة تطوير مرنة وموثوقة للذكاء الاصطناعي" ، قالت مايدا. من المتوقع أن تسمح التحسينات الجديدة لـ Semantic Kernel بالوقوف جنبًا إلى جنب مع منصات رائدة أخرى no-code ، مثل AppMaster في إنشاء منصات تطوير عالية الأداء وجديرة بالثقة.