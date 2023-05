EPUB 3.3 a obtenu le statut de recommandation du World Wide Web Consortium (W3C), ce qui signifie qu'il est reconnu comme une nouvelle norme web. EPUB est un format d'échange largement utilisé pour créer des documents numériques, incorporant du contenu web tel que HTML, CSS, SVG, et d'autres ressources.

La dernière version, EPUB 3.3, conserve une compatibilité ascendante totale avec son prédécesseur, EPUB 3.2. Cela signifie que les documents créés à l'aide de la version précédente resteront valables dans la nouvelle version, et qu'aucune modification ne doit être apportée aux flux de documents.

L'obtention du statut de recommandation du W3C signifie que l'EPUB 3.3 a fait l'objet d'un examen approfondi de la part des membres du W3C, ce qui a souvent conduit à des modifications techniques essentielles. Les recommandations contiennent également des lignes directrices détaillées pour la mise en œuvre. En outre, le W3C crée une suite de tests au cours du processus de normalisation, comme dans le cas de l'EPUB 3.3.

Le W3C a également pris des mesures importantes pour mettre à jour la documentation EPUB. Les spécifications relatives au contenu ont été séparées des spécifications relatives au système de lecture, afin de répondre aux intérêts divergents de deux groupes d'utilisateurs distincts. En outre, des améliorations ont été apportées pour accroître la lisibilité des documents.

L'accessibilité a été un point essentiel dans le développement de l'EPUB 3.3. La spécification d'accessibilité de l'EPUB a été mise à jour et intégrée dans la norme EPUB. Selon le W3C, la spécification mise à jour répond aux exigences de la loi européenne sur l'accessibilité.

Le W3C étant désormais responsable de la maintenance de la spécification EPUB, un groupe de travail a été mis en place pour envisager le développement de nouvelles fonctionnalités. Bien qu'aucun changement technique important ne soit actuellement prévu, le rôle du groupe de travail sera crucial pour l'amélioration continue de la norme.

