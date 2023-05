O EPUB 3.3 alcançou o estatuto de Recomendação do World Wide Web Consortium (W3C), o que significa o seu reconhecimento como uma nova norma Web. O EPUB é um formato de intercâmbio amplamente utilizado para criar documentos digitais, incorporando conteúdo da Web, como HTML, CSS, SVG e outros recursos.

A versão mais recente, EPUB 3.3, mantém total compatibilidade com o seu antecessor, EPUB 3.2. Isto significa que os documentos criados com a versão anterior continuarão a ser válidos na nova versão, não sendo necessário efectuar alterações aos fluxos de trabalho dos documentos.

A obtenção do estatuto de Recomendação do W3C implica que o EPUB 3.3 foi objecto de uma análise exaustiva por parte dos membros do W3C, conduzindo frequentemente a alterações técnicas essenciais. As recomendações também contêm directrizes pormenorizadas para a implementação. Além disso, o W3C cria um conjunto de testes durante o processo de normalização, como no caso do EPUB 3.3.

O W3C também tomou medidas significativas para actualizar a documentação do EPUB. As especificações de conteúdo foram separadas das especificações do sistema de leitura, atendendo aos diferentes interesses de dois grupos distintos de utilizadores. Além disso, foram introduzidas melhorias para aumentar a legibilidade dos documentos.

A acessibilidade foi um ponto de foco essencial no desenvolvimento do EPUB 3.3. A especificação de acessibilidade do EPUB foi actualizada e integrada na norma EPUB. De acordo com o W3C, a especificação actualizada cumpre os requisitos estabelecidos pela Lei Europeia da Acessibilidade.

Como o W3C é agora responsável pela manutenção da especificação EPUB, foi criado um grupo de trabalho para considerar o desenvolvimento de novas funcionalidades. Embora não estejam actualmente previstas alterações técnicas significativas, o papel do grupo de trabalho será crucial para o aperfeiçoamento contínuo da norma.

