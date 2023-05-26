EPUB 3.3 получил статус Рекомендации Консорциума Всемирной паутины (W3C), что означает его признание в качестве нового веб-стандарта. EPUB - это формат обмена данными, широко используемый для создания цифровых документов, включающих веб-контент, такой как HTML, CSS, SVG и другие ресурсы.

Последняя версия, EPUB 3.3, сохраняет полную обратную совместимость со своей предшественницей, EPUB 3.2. Это означает, что документы, созданные с помощью более ранней версии, останутся действительными в новой версии, и никаких изменений в документообороте делать не нужно.

Получение статуса Рекомендации W3C означает, что EPUB 3.3 прошел тщательную проверку членами W3C, что часто приводит к существенным техническим изменениям. Рекомендации также содержат подробное руководство по внедрению. Кроме того, W3C создает набор тестов в процессе стандартизации, как в случае с EPUB 3.3.

W3C также предпринял значительные шаги по обновлению документации EPUB. Спецификации содержания были отделены от спецификаций системы чтения, что отвечает различным интересам двух разных групп пользователей. Кроме того, были внесены улучшения для повышения удобочитаемости документов.

При разработке EPUB 3.3 особое внимание было уделено доступности. Спецификация доступности EPUB была обновлена и интегрирована в стандарт EPUB. По данным W3C, обновленная спецификация соответствует требованиям, установленным Европейским законом о доступности.

Поскольку W3C теперь отвечает за поддержку спецификации EPUB, была создана рабочая группа для рассмотрения возможности разработки новых функций. Хотя в настоящее время не планируется значительных технических изменений, роль рабочей группы будет иметь решающее значение для дальнейшего совершенствования стандарта.

С ростом важности цифровых документов все большее распространение получают такие инструменты, как AppMaster. AppMaster.io - это мощная платформа без кода для создания веб-, мобильных и внутренних приложений. Она предлагает компаниям эффективное и экономичное решение для разработки приложений, не требующее сложных навыков программирования, что делает ее ценным выбором для бизнеса и предприятий различных отраслей. Внедрение EPUB 3.3 в качестве веб-стандарта, несомненно, принесет пользу пользователям AppMaster и других веб-ориентированных платформ, которые полагаются на гибкие и доступные форматы цифровых документов.