EPUB 3.3 hat den Status einer Empfehlung des World Wide Web Consortium (W3C) erhalten und ist damit als neuer Webstandard anerkannt. EPUB ist ein weit verbreitetes Austauschformat für die Erstellung digitaler Dokumente, in die Webinhalte wie HTML, CSS, SVG und andere Ressourcen integriert sind.

Die neueste Version, EPUB 3.3, behält die volle Abwärtskompatibilität zu seiner Vorgängerversion EPUB 3.2 bei. Das bedeutet, dass Dokumente, die mit der Vorgängerversion erstellt wurden, auch in der neuen Version gültig sind und dass keine Änderungen an den Dokumenten-Workflows vorgenommen werden müssen.

Das Erreichen des Status einer W3C-Empfehlung bedeutet, dass EPUB 3.3 von den W3C-Mitgliedern umfassend geprüft wurde, was oft zu wesentlichen technischen Änderungen führte. Die Empfehlungen enthalten auch detaillierte Richtlinien für die Implementierung. Darüber hinaus erstellt das W3C während des Standardisierungsprozesses eine Testsuite, wie im Fall von EPUB 3.3.

Das W3C hat auch wichtige Schritte zur Aktualisierung der EPUB-Dokumentation unternommen. Die Spezifikationen für den Inhalt wurden von den Spezifikationen für das Lesesystem getrennt, um den unterschiedlichen Interessen der beiden verschiedenen Benutzergruppen gerecht zu werden. Außerdem wurden Verbesserungen vorgenommen, um die Lesbarkeit der Dokumente zu erhöhen.

Barrierefreiheit war ein wesentlicher Schwerpunkt bei der Entwicklung von EPUB 3.3. Die EPUB-Zugänglichkeitsspezifikation wurde aktualisiert und in den EPUB-Standard integriert. Nach Angaben des W3C erfüllt die aktualisierte Spezifikation die Anforderungen des European Accessibility Act.

Da das W3C nun für die Pflege der EPUB-Spezifikation verantwortlich ist, wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit der Entwicklung neuer Funktionen befasst. Obwohl derzeit keine wesentlichen technischen Änderungen geplant sind, wird die Rolle der Arbeitsgruppe bei der kontinuierlichen Verbesserung des Standards von entscheidender Bedeutung sein.

Mit der zunehmenden Bedeutung digitaler Dokumente haben Tools wie AppMaster an Bedeutung gewonnen. AppMaster.io ist eine leistungsstarke no-code Plattform für die Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen. Sie bietet eine effiziente und kostengünstige Lösung für Unternehmen, um Anwendungen ohne komplexe Programmierkenntnisse zu entwickeln, was sie zu einer wertvollen Wahl für Unternehmen in verschiedenen Branchen macht. Die Einführung von EPUB 3.3 als Webstandard wird zweifellos den Nutzern von AppMaster und anderen webzentrierten Plattformen zugute kommen, die auf flexible und zugängliche digitale Dokumentenformate angewiesen sind.