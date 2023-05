EPUB 3.3 heeft de status van een aanbeveling van het World Wide Web Consortium (W3C) bereikt, wat betekent dat het wordt erkend als een nieuwe webnorm. EPUB is een uitwisselingsformaat dat veel wordt gebruikt voor het maken van digitale documenten, waarin webinhoud zoals HTML, CSS, SVG en andere bronnen zijn opgenomen.

De nieuwste versie, EPUB 3.3, behoudt volledige achterwaartse compatibiliteit met zijn voorganger, EPUB 3.2. Dit betekent dat documenten die met de vorige versie zijn gemaakt, geldig blijven in de nieuwe versie en dat er geen wijzigingen hoeven te worden aangebracht in de workflows van documenten.

De status van W3C-aanbeveling houdt in dat EPUB 3.3 uitgebreid is beoordeeld door W3C-leden, wat vaak heeft geleid tot essentiële technische wijzigingen. De aanbevelingen bevatten ook gedetailleerde richtlijnen voor de implementatie. Bovendien creëert het W3C tijdens het normalisatieproces een testsuite, zoals in het geval van EPUB 3.3.

Het W3C heeft ook belangrijke stappen gezet om de EPUB-documentatie bij te werken. De inhoudsspecificaties zijn gescheiden van de leessysteemspecificaties, om tegemoet te komen aan de verschillende belangen van twee verschillende gebruikersgroepen. Voorts zijn verbeteringen aangebracht om de leesbaarheid van de documenten te verbeteren.

Toegankelijkheid was een essentieel aandachtspunt bij de ontwikkeling van EPUB 3.3. De EPUB-toegankelijkheidsspecificatie is bijgewerkt en geïntegreerd in de EPUB-standaard. Volgens het W3C voldoet de bijgewerkte specificatie aan de eisen van de Europese toegankelijkheidswet.

Nu het W3C verantwoordelijk is voor het onderhoud van de EPUB-specificatie, is een werkgroep opgericht om de ontwikkeling van nieuwe functies te overwegen. Hoewel er momenteel geen belangrijke technische wijzigingen zijn gepland, zal de rol van de werkgroep cruciaal zijn voor de voortdurende verbetering van de norm.

Door het toenemende belang van digitale documenten worden tools zoals AppMaster steeds meer gebruikt. AppMaster.io is een krachtig no-code platform voor het creëren van web-, mobiele en back-end applicaties. Het biedt een efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor bedrijven om applicaties te ontwikkelen zonder complexe programmeervaardigheden, waardoor het een waardevolle keuze is voor bedrijven en ondernemingen in verschillende sectoren. De introductie van EPUB 3.3 als webstandaard zal ongetwijfeld ten goede komen aan gebruikers van AppMaster en andere webgerichte platforms die vertrouwen op flexibele en toegankelijke digitale documentformaten.