EPUB 3.3 ha ottenuto lo status di Raccomandazione del World Wide Web Consortium (W3C), a testimonianza del suo riconoscimento come nuovo standard web. EPUB è un formato di interscambio ampiamente utilizzato per la creazione di documenti digitali che incorporano contenuti web come HTML, CSS, SVG e altre risorse.

L'ultima versione, EPUB 3.3, mantiene la piena retrocompatibilità con il suo predecessore, EPUB 3.2. Ciò significa che i documenti creati con la versione precedente sono compatibili con il web. Ciò significa che i documenti creati con la versione precedente rimarranno validi nella nuova versione e non sarà necessario apportare modifiche ai flussi di lavoro dei documenti.

Il raggiungimento dello status di Raccomandazione W3C implica che EPUB 3.3 è stato sottoposto a un'ampia revisione da parte dei membri del W3C, che spesso ha portato a modifiche tecniche essenziali. Le raccomandazioni contengono anche linee guida dettagliate per l'implementazione. Inoltre, il W3C crea una suite di test durante il processo di standardizzazione, come nel caso di EPUB 3.3.

Il W3C ha anche compiuto passi significativi per aggiornare la documentazione EPUB. Le specifiche dei contenuti sono state separate da quelle dei sistemi di lettura, per rispondere ai diversi interessi di due gruppi distinti di utenti. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti per migliorare la leggibilità dei documenti.

L'accessibilità è stata un punto focale nello sviluppo di EPUB 3.3. La specifica EPUB Accessibility è stata aggiornata e integrata nello standard EPUB. Secondo il W3C, la specifica aggiornata soddisfa i requisiti stabiliti dall'European Accessibility Act.

Poiché il W3C è ora responsabile della manutenzione delle specifiche EPUB, è stato istituito un gruppo di lavoro per valutare lo sviluppo di nuove funzionalità. Anche se al momento non sono previste modifiche tecniche significative, il ruolo del gruppo di lavoro sarà fondamentale per il continuo miglioramento dello standard.

