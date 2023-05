EPUB 3.3 uzyskał status rekomendacji World Wide Web Consortium (W3C), co oznacza uznanie go za nowy standard sieciowy. EPUB to format wymiany szeroko stosowany do tworzenia dokumentów cyfrowych, zawierający treści internetowe, takie jak HTML, CSS, SVG i inne zasoby.

Najnowsza wersja, EPUB 3.3, zachowuje pełną kompatybilność wsteczną ze swoim poprzednikiem, EPUB 3.2. Oznacza to, że dokumenty utworzone przy użyciu wcześniejszej wersji pozostaną ważne w nowej wersji i nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w obiegu dokumentów.

Uzyskanie statusu Rekomendacji W3C oznacza, że EPUB 3.3 przeszedł obszerną weryfikację przez członków W3C, często prowadzącą do istotnych zmian technicznych. Zalecenia zawierają również szczegółowe wytyczne dotyczące implementacji. Dodatkowo, W3C tworzy zestaw testów podczas procesu standaryzacji, tak jak w przypadku EPUB 3.3.

W3C podjęło również znaczące kroki w celu aktualizacji dokumentacji EPUB. Specyfikacje treści zostały oddzielone od specyfikacji systemu odczytu, aby zaspokoić różne interesy dwóch różnych grup użytkowników. Ponadto wprowadzono ulepszenia w celu zwiększenia czytelności dokumentów.

Dostępność była istotnym punktem w rozwoju EPUB 3.3. Specyfikacja dostępności EPUB została zaktualizowana i zintegrowana ze standardem EPUB. Według W3C, zaktualizowana specyfikacja spełnia wymagania określone przez European Accessibility Act.

Ponieważ W3C jest teraz odpowiedzialne za utrzymanie specyfikacji EPUB, powołano grupę roboczą, która rozważa opracowanie nowych funkcji. Chociaż obecnie nie są planowane żadne znaczące zmiany techniczne, rola grupy roboczej będzie kluczowa w ciągłym ulepszaniu standardu.

