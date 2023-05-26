EPUB 3.3, yeni bir web standardı olarak kabul edildiğini gösteren bir World Wide Web Consortium (W3C) Tavsiyesi statüsüne ulaşmıştır. EPUB, HTML, CSS, SVG ve diğer kaynaklar gibi web içeriğini içeren dijital belgeler oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir değişim biçimidir.

En son sürüm olan EPUB 3.3, selefi EPUB 3.2 ile tam geriye dönük uyumluluğu korur. Bu, önceki sürüm kullanılarak oluşturulan belgelerin yeni sürümde geçerli kalacağı ve belge iş akışlarında herhangi bir değişiklik yapılması gerekmediği anlamına gelir.

W3C Öneri statüsünün elde edilmesi, EPUB 3.3'ün W3C üyeleri tarafından kapsamlı bir incelemeden geçtiğini ve genellikle temel teknik değişikliklere yol açtığını gösterir. Öneriler ayrıca uygulama için ayrıntılı yönergeler içerir. Ek olarak W3C, EPUB 3.3'te olduğu gibi standardizasyon sürecinde bir test paketi oluşturur.

W3C, EPUB belgelerini güncellemek için de önemli adımlar attı. İçerik özellikleri, iki farklı kullanıcı grubunun farklı ilgi alanlarına hitap edecek şekilde okuma sistemi özelliklerinden ayrılmıştır. Ayrıca, belgelerin okunabilirliğini artırmak için geliştirmeler yapılmıştır.

Erişilebilirlik, EPUB 3.3'ün geliştirilmesinde önemli bir odak noktasıydı. EPUB Erişilebilirlik özelliği güncellendi ve EPUB Standardına entegre edildi. W3C'ye göre güncellenen belirtim, Avrupa Erişilebilirlik Yasası tarafından belirlenen gereklilikleri karşılamaktadır.

Artık EPUB spesifikasyonunun sürdürülmesinden W3C sorumlu olduğundan, yeni özelliklerin geliştirilmesini değerlendirmek üzere bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Halihazırda önemli bir teknik değişiklik planlanmasa da, standardın devam eden iyileştirmesinde çalışma grubunun rolü çok önemli olacaktır.

Dijital belgelerin artan önemiyle birlikte, AppMaster gibi araçların benimsenmesinde artış görüldü. AppMaster.io, web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için kod gerektirmeyen güçlü bir platformdur. Şirketlerin karmaşık programlama becerilerine ihtiyaç duymadan uygulama geliştirmeleri için verimli ve uygun maliyetli bir çözüm sunarak çeşitli sektörlerdeki işletmeler ve işletmeler için değerli bir seçim haline getirir. EPUB 3.3'ün bir web standardı olarak tanıtılması, şüphesiz, esnek ve erişilebilir dijital belge biçimlerine dayanan AppMaster ve diğer web merkezli platformların kullanıcılarına fayda sağlayacaktır.