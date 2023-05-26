حقق EPUB 3.3 حالة توصية اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C) ، مما يدل على الاعتراف بها كمعيار ويب جديد. EPUB هو تنسيق تبادل يستخدم على نطاق واسع لإنشاء المستندات الرقمية ، ودمج محتوى الويب مثل HTML و CSS و SVG وموارد أخرى.

يحتفظ أحدث إصدار ، EPUB 3.3 ، بالتوافق الكامل مع الإصدارات السابقة له ، EPUB 3.2. هذا يعني أن المستندات التي تم إنشاؤها باستخدام الإصدار السابق ستظل صالحة في الإصدار الجديد ، ولا يلزم إجراء أي تغييرات على مهام سير عمل المستندات.

يعني تحقيق حالة توصية W3C أن EPUB 3.3 قد خضع لمراجعة شاملة من قبل أعضاء W3C ، مما يؤدي غالبًا إلى تغييرات فنية أساسية. تحتوي التوصيات أيضا على مبادئ توجيهية مفصلة للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك ، ينشئ W3C مجموعة اختبار أثناء عملية التقييس ، كما هو الحال في EPUB 3.3.

اتخذ W3C أيضًا خطوات مهمة لتحديث وثائق EPUB. تم فصل مواصفات المحتوى عن مواصفات نظام القراءة ، مما يلبي الاهتمامات المختلفة لمجموعتين متميزتين من المستخدمين. علاوة على ذلك ، تم إجراء تحسينات لتعزيز سهولة قراءة الوثائق.

كانت إمكانية الوصول نقطة تركيز أساسية في تطوير EPUB 3.3. تم تحديث مواصفات إمكانية الوصول إلى EPUB ودمجها في معيار EPUB. وفقًا لـ W3C ، تفي المواصفات المحدثة بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون إمكانية الوصول الأوروبي.

مع مسؤولية W3C الآن عن الحفاظ على مواصفات EPUB ، تم إنشاء مجموعة عمل للنظر في تطوير ميزات جديدة. على الرغم من عدم التخطيط حاليًا لتغييرات فنية كبيرة ، فإن دور مجموعة العمل سيكون حاسمًا في التعزيز المستمر للمعيار.

مع تزايد أهمية المستندات الرقمية ، شهدت أدوات مثل AppMaster اعتمادًا متزايدًا. يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا قويًا لا يحتوي على تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. إنه يوفر حلاً فعالًا وفعالًا من حيث التكلفة للشركات لتطوير التطبيقات دون الحاجة إلى مهارات برمجة معقدة ، مما يجعلها خيارًا قيمًا للشركات والمؤسسات في مختلف الصناعات. إن تقديم EPUB 3.3 كمعيار ويب سيفيد بلا شك مستخدمي AppMaster والأنظمة الأساسية الأخرى التي تركز على الويب والتي تعتمد على تنسيقات المستندات الرقمية المرنة والتي يمكن الوصول إليها.