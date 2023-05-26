EPUB 3.3已经取得了万维网联盟（W3C）建议的地位，标志着它被认可为一个新的网络标准。EPUB是一种广泛用于创建数字文档的交换格式，包含HTML、CSS、SVG和其他资源等网络内容。

最新版本的EPUB 3.3保留了对其前身EPUB 3.2的完全向下兼容。这意味着，使用早期版本创建的文档在新版本中仍然有效，而且不需要对文档工作流程进行修改。

获得W3C建议地位意味着EPUB 3.3经过了W3C成员的广泛审查，通常会导致基本的技术变化。建议还包含详细的实施指南。此外，W3C在标准化过程中创建了一个测试套件，如EPUB 3.3的情况。

W3C还采取了重大措施来更新EPUB文档。内容规范已经从阅读系统规范中分离出来，迎合了两类不同用户的不同兴趣。此外，为提高文件的可读性，还进行了改进。

可访问性是EPUB 3.3发展中的一个重要焦点。EPUB可访问性规范已被更新并整合到EPUB标准中。根据W3C的说法，更新后的规范符合《欧洲无障碍法案》规定的要求。

随着W3C现在负责维护EPUB规范，一个工作组已经成立，考虑开发新的功能。虽然目前没有计划进行重大的技术变革，但工作组的作用在不断提高标准方面将是至关重要的。

随着数字文件的重要性不断增加，像AppMaster 这样的工具已经被越来越多的人采用。AppMaster.io 是一个强大的无代码平台，用于创建网络、移动和后端应用程序。它为公司开发应用提供了一个高效和具有成本效益的解决方案，而不需要复杂的编程技能，使其成为各行业企业的宝贵选择。EPUB 3.3作为网络标准的引入无疑将使AppMaster 和其他以网络为中心的平台的用户受益，这些平台依赖于灵活和可访问的数字文档格式。