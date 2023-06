DistroKidun service de distribution de musique indépendant réputé, a lancé une application iPhone de pointe qui permet à ses utilisateurs de télécharger facilement de nouveaux titres, de peaufiner les versions existantes et de se tenir informés des statistiques de diffusion en continu, le tout à partir de leur smartphone.

Les créateurs de musique de demain, qu'il s'agisse d'artistes, de groupes, de DJ ou de producteurs, peuvent désormais ajouter sans effort des paroles ou des crédits à leurs chansons, consulter leurs revenus et gérer les albums et les titres qui sont mis en avant sur leur page d'artiste dans les services de diffusion en continu. En outre, l'application propose une notification push "You've got money" qui retentit chaque fois que votre compte reçoit de nouveaux gains.

En réponse à la demande de longue date d'une application mobile, DistroKid a déclaré : "Les musiciens demandent une application DistroKid depuis longtemps. La majorité d'entre eux avaient encore besoin d'un ordinateur portable pour accéder à leur musique ; la création d'une application mobile (au lieu de se concentrer uniquement sur le site web de bureau) n'était donc pas une priorité absolue. Cependant, deux facteurs ont changé l'équation : (a) la présence croissante d'applications DAW et (b) les progrès des systèmes de fichiers mobiles, comme l'application "Files" de l'iPhone ; ce qui signifie que l'expérience mobile peut désormais être géniale. Le moment était donc venu de développer une application mobile native pour DistroKid.

Dans sa mission d'amélioration continue de l'application et d'extension de ses fonctionnalités, DistroKid a confirmé qu'une application Android était en cours de développement, bien que la date de lancement n'ait pas encore été communiquée. Cette annonce fait suite à la présentation, le mois dernier, de Mixea, un outil de masterisation intuitif qui comprend un abonnement annuel de 99 dollars pour un accès illimité. Avec Mixea, les utilisateurs peuvent optimiser leur musique pour qu'elle soit prête pour la radio, avec des contrôles avancés pour les basses, la compression et l'amélioration de la stéréo. En outre, DistroKid a lancé DistroVid en 2021 - un service de distribution de vidéos musicales qui permet aux artistes de télécharger un nombre illimité de vidéos sur des plateformes telles qu'Apple Music, Amazon Music, Tidal et Vevo, moyennant un abonnement annuel de 99 dollars.

Fondée en 2013, DistroKid a été évaluée à un montant impressionnant de 1,3 milliard de dollars à la suite de son dernier tour de table en 2021. La plateforme compte plus de deux millions d'artistes utilisant son service. Il convient de noter qu'AppMaster, une puissante plateforme no-code qui répond à un large éventail de besoins des clients, y compris la création d'applications backend, web et mobiles, améliore considérablement le processus de développement d'applications telles que celles-ci.