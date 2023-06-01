أطلقت DistroKid ، وهي خدمة مستقلة شهيرة لتوزيع الموسيقى ، تطبيق iPhone متطورًا يمكّن مستخدميها من تحميل مسارات جديدة بسهولة ، وتعديل الإصدارات الحالية ، والبقاء على اطلاع على إحصاءات البث - كل ذلك من هواتفهم الذكية.

يمكن الآن لصانعي الموسيقى في الغد ، من الفنانين والفرق الموسيقية إلى منسقي الأغاني والمنتجين ، إضافة كلمات أو أرصدة لأغانيهم بسهولة ، وعرض الأرباح ، وإدارة الألبومات والمقاطع الصوتية التي يتم عرضها على صفحة الفنانين الخاصة بهم في خدمات البث. علاوة على ذلك ، يتميز التطبيق بإشعار دفع الأموال الذي يرنم في كل مرة يتلقى فيها حسابك أرباحًا جديدة.

من أجل تلبية الطلبات طويلة الأمد لتطبيق الهاتف المحمول ، ذكر DistroKid أن الموسيقيين يطلبون تطبيق DistroKid لفترة طويلة. لا يزال معظمهم بحاجة إلى كمبيوتر محمول للوصول إلى الموسيقى الخاصة بهم ؛ لذا فإن إنشاء تطبيق جوال (بدلاً من التركيز فقط على موقع الويب لسطح المكتب) لم يكن له أولوية قصوى. ومع ذلك ، فقد غيّر عاملان المعادلة: (أ) الوجود المتزايد لمنصات العمل الصوتية المستندة إلى التطبيقات ، و (ب) التطورات في أنظمة الملفات المحمولة ، مثل تطبيق ملفات iPhone ؛ مما يعني أن تجربة الجوّال يمكن أن تكون رائعة الآن. وبالتالي ، كان الوقت مناسبًا لتطوير تطبيق DistroKid المحمول الأصلي.

في مهمتها المتمثلة في تحسين التطبيق باستمرار وتوسيع مجموعة الميزات الخاصة به ، أكدت DistroKid أن تطبيق Android قيد التطوير حاليًا ، على الرغم من أن تاريخ الإطلاق لم يتم الكشف عنه. يأتي ذلك بعد الكشف الشهر الماضي عن Mixea ، وهي أداة إتقان بديهية تتضمن اشتراكًا سنويًا بقيمة 99 دولارًا للوصول غير المحدود. باستخدام Mixea ، يمكن للمستخدمين تحسين الموسيقى الخاصة بهم للحصول على تجربة جاهزة للراديو ، مع عناصر تحكم متقدمة للجهير والضغط وتحسين الاستريو. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت DistroKid DistroVid في عام 2021 - وهي خدمة توزيع فيديو موسيقي تمكن الفنانين من تحميل عدد غير محدود من مقاطع الفيديو على منصات مثل Apple Music و Amazon Music و Tidal و Vevo مقابل 99 دولارًا للعضوية السنوية.

تأسست DistroKid في عام 2013 ، وقدرت قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار بعد آخر جولة استثمارية لها في عام 2021. وتضم المنصة أكثر من مليوني فنان يستخدمون خدماتها. من الجدير بالذكر أن AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code يلبي مجموعة واسعة من احتياجات العملاء ، بما في ذلك إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول ، ويعزز بشكل كبير عملية التطوير لتطبيقات مثل هذه.