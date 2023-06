DistroKid, renomowana niezależna usługa dystrybucji muzyki, uruchomiła najnowocześniejszą aplikację na iPhone'a, która umożliwia użytkownikom wygodne przesyłanie nowych utworów, ulepszanie istniejących wydawnictw i bycie na bieżąco ze statystykami streamingu - wszystko za pomocą smartfona.

Twórcy muzyki jutra, od artystów nagrywających i zespołów po DJ-ów i producentów, mogą teraz bez wysiłku dodawać teksty lub napisy końcowe do swoich piosenek, przeglądać zarobki i zarządzać albumami i utworami prezentowanymi na ich stronie artysty w serwisach streamingowych. Ponadto aplikacja oferuje powiadomienie push Masz pieniądze, które dzwoni za każdym razem, gdy konto otrzymuje nowe zarobki.

Odnosząc się do długotrwałych próśb o aplikację mobilną, DistroKid stwierdził: Muzycy od dawna prosili o aplikację DistroKid. Większość z nich nadal potrzebowała laptopa, aby uzyskać dostęp do swojej muzyki; więc stworzenie aplikacji mobilnej (zamiast skupiania się wyłącznie na stronie internetowej) nie miało zbyt wysokiego priorytetu. Jednak dwa czynniki zmieniły to równanie: (a) rosnąca obecność DAW opartych na aplikacjach oraz (b) postęp w mobilnych systemach plików, takich jak aplikacja "Pliki" na iPhone'a; co oznacza, że mobilne doświadczenie może być teraz niesamowite. W związku z tym nadszedł czas na stworzenie natywnej aplikacji mobilnej DistroKid.

W swojej misji ciągłego ulepszania aplikacji i rozszerzania jej zestawu funkcji, DistroKid potwierdził, że aplikacja na Androida jest obecnie opracowywana, choć data premiery pozostaje nieujawniona. Nastąpiło to po zaprezentowaniu w zeszłym miesiącu Mixea, intuicyjnego narzędzia do masteringu, które obejmuje roczną subskrypcję w wysokości 99 USD za nieograniczony dostęp. Dzięki Mixea użytkownicy mogą zoptymalizować swoją muzykę, aby była gotowa do słuchania w radiu, z zaawansowaną kontrolą basów, kompresji i poprawy stereo. Ponadto DistroKid wprowadził DistroVid w 2021 roku - usługę dystrybucji teledysków, która umożliwia artystom przesyłanie nieograniczonej liczby teledysków na platformy takie jak Apple Music, Amazon Music, Tidal i Vevo za 99 USD rocznego członkostwa.

Założony w 2013 roku serwis DistroKid został wyceniony na imponujące 1,3 miliarda dolarów po ostatniej rundzie inwestycyjnej w 2021 roku. Platforma może pochwalić się ponad dwoma milionami artystów korzystających z jej usług. Warto zauważyć, że AppMaster, potężna platforma no-code, która zaspokaja szeroki zakres potrzeb klientów, w tym tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, znacznie usprawnia proces tworzenia aplikacji takich jak te.