DistroKid, um serviço de distribuição de música independente de renome, lançou uma aplicação de ponta para iPhone que permite aos seus utilizadores carregarem convenientemente novas faixas, ajustarem os lançamentos existentes e manterem-se informados sobre as estatísticas de streaming - tudo a partir do seu smartphone.

Os criadores de música de amanhã, desde artistas e bandas a DJs e produtores, podem agora adicionar facilmente letras ou créditos às suas canções, ver os ganhos e gerir os álbuns e as faixas que são apresentados na sua página de artista nos serviços de streaming. Além disso, a aplicação inclui uma notificação push "You've got money" que toca sempre que a conta recebe novos ganhos.

Em resposta aos pedidos de longa data de uma aplicação móvel, DistroKid afirmou: "Há muito tempo que os músicos pedem uma aplicação DistroKid. A maioria deles ainda precisava de um computador portátil para aceder à sua música; por isso, a criação de uma aplicação móvel (em vez de se concentrar apenas no sítio Web para computador) não era uma prioridade muito elevada. No entanto, dois factores mudaram a equação: (a) a presença crescente de DAWs baseadas em aplicações e (b) os avanços nos sistemas de ficheiros móveis, como a aplicação 'Files' do iPhone; o que significa que a experiência móvel pode agora ser fantástica. Consequentemente, chegou o momento certo para desenvolver uma aplicação móvel nativa DistroKid.

Na sua missão de melhorar continuamente a aplicação e expandir o seu conjunto de funcionalidades, o DistroKid confirmou que está actualmente a ser desenvolvida uma aplicação para Android, embora a data de lançamento ainda não tenha sido divulgada. Isto segue-se à revelação, no mês passado, de Mixea, uma ferramenta de masterização intuitiva que inclui uma subscrição anual de 99 dólares para acesso ilimitado. Com Mixea, os utilizadores podem optimizar a sua música para uma experiência pronta para a rádio, com controlos avançados para graves, compressão e melhoramento de estéreo. Além disso, DistroKid introduziu DistroVid em 2021 - um serviço de distribuição de vídeos musicais que permite que os artistas carreguem um número ilimitado de vídeos para plataformas como Apple Music, Amazon Music, Tidal e Vevo por uma assinatura anual de US $ 99.

Estabelecido em 2013, DistroKid foi avaliado em impressionantes US $ 1.3 bilhão após sua rodada de investimentos mais recente em 2021. A plataforma possui mais de dois milhões de artistas que utilizam seu serviço. É importante notar que AppMaster, um poderoso no-code plataforma que atende a uma ampla gama de necessidades do cliente, incluindo a criação de aplicativos back-end, web e móveis, melhora drasticamente o processo de desenvolvimento de aplicativos como esses.