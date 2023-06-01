Tanınmış bir bağımsız müzik dağıtım hizmeti olan DistroKid, kullanıcılarının akıllı telefonlarından kolayca yeni parçalar yüklemelerine, mevcut yayınlarda ince ayarlar yapmalarına ve akış istatistiklerinden haberdar olmalarına olanak tanıyan son teknoloji bir iPhone uygulamasını kullanıma sundu.

Kayıt sanatçıları ve gruplarından DJ'lere ve yapımcılara kadar yarının müzik yapımcıları artık şarkılarına zahmetsizce şarkı sözleri veya jenerik ekleyebilir, kazançları görüntüleyebilir ve akış hizmetlerinde sanatçı sayfalarında hangi albümlerin ve parçaların gösterileceğini yönetebilir. Ayrıca, uygulama, hesabınız her yeni kazanç aldığında çalan bir Paranız var push bildirimine sahiptir.

Bir mobil uygulama için uzun süredir devam eden taleplere değinen DistroKid, Müzisyenlerin uzun süredir bir DistroKid uygulaması talep ettiğini belirtti. Çoğunun müziklerine erişmek için hala bir dizüstü bilgisayara ihtiyacı vardı; bu nedenle (yalnızca masaüstü web sitesine odaklanmak yerine) bir mobil uygulama oluşturmak çok yüksek önceliğe sahip değildi. Ancak iki faktör denklemi değiştirdi: (a) uygulama tabanlı DAW'lerin artan varlığı ve (b) iPhone 'Files' uygulaması gibi mobil dosya sistemlerindeki gelişmeler; bu, mobil deneyimin artık harika olabileceği anlamına gelir. Sonuç olarak, yerel bir DistroKid mobil uygulaması geliştirmek için doğru zamandı.

Uygulamayı sürekli iyileştirme ve özellik setini genişletme misyonuyla DistroKid, lansman tarihi açıklanmasa da şu anda bir Android uygulamasının geliştirilmekte olduğunu doğruladı. Bu, sınırsız erişim için yıllık 99 ABD doları abonelik içeren sezgisel bir mastering aracı olan Mixea geçen ayki açılışını takip ediyor. Mixea ile kullanıcılar, gelişmiş bas, sıkıştırma ve stereo geliştirme kontrolleriyle müziklerini radyoya hazır bir deneyim için optimize edebilir. Ayrıca DistroKid, 2021'de, sanatçıların yıllık 99 ABD doları karşılığında Apple Music, Amazon Music, Tidal ve Vevo gibi platformlara sınırsız sayıda video yüklemesine olanak tanıyan bir müzik video dağıtım hizmeti olan DistroVid tanıttı.

2013'te kurulan DistroKid, 2021'deki en son yatırım turunun ardından 1,3 milyar dolarlık etkileyici bir değere sahipti. Platform, hizmetini kullanan iki milyondan fazla sanatçıya sahip. Arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulması da dahil olmak üzere çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir no-code platform olan AppMaster'ın bu tür uygulamalar için geliştirme sürecini büyük ölçüde geliştirdiğini belirtmekte fayda var.