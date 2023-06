DistroKid, un rinomato servizio di distribuzione musicale indipendente, ha lanciato un'applicazione per iPhone all'avanguardia che consente ai suoi utenti di caricare comodamente nuovi brani, modificare quelli esistenti e rimanere informati sulle statistiche di streaming, il tutto dal proprio smartphone.

I creatori di musica di domani, dagli artisti discografici ai gruppi musicali, dai DJ ai produttori, possono ora aggiungere facilmente testi o crediti alle loro canzoni, visualizzare i guadagni e gestire quali album e brani sono in mostra sulla loro pagina artista nei servizi di streaming. Inoltre, l'applicazione vanta una notifica push You've got money che suona ogni volta che il proprio account riceve nuovi guadagni.

Per quanto riguarda la richiesta di un'applicazione per dispositivi mobili, DistroKid ha dichiarato: "I musicisti hanno richiesto un'applicazione per DistroKid per molto tempo. La maggior parte di loro aveva ancora bisogno di un computer portatile per accedere alla propria musica, quindi la realizzazione di un'app per dispositivi mobili (invece di concentrarsi esclusivamente sul sito web desktop) non era una priorità assoluta. Tuttavia, due fattori hanno cambiato l'equazione: (a) la crescente presenza di DAW basate su app e (b) i progressi nei sistemi di file mobili, come l'app "Files" dell'iPhone; il che significa che l'esperienza mobile può ora essere fantastica. Di conseguenza, era il momento giusto per sviluppare un'applicazione mobile nativa DistroKid.

Nella sua missione di migliorare continuamente l'applicazione e di ampliarne le funzionalità, DistroKid ha confermato che è in corso lo sviluppo di un'applicazione per Android, anche se la data di lancio non è ancora stata resa nota. Questo fa seguito alla presentazione, il mese scorso, di Mixea, uno strumento di masterizzazione intuitivo che prevede un abbonamento annuale di 99 dollari per un accesso illimitato. Con Mixea gli utenti possono ottimizzare la loro musica per ottenere un'esperienza radiofonica, con controlli avanzati per i bassi, la compressione e il miglioramento stereo. Inoltre, DistroKid ha introdotto DistroVid nel 2021, un servizio di distribuzione di video musicali che consente agli artisti di caricare un numero illimitato di video su piattaforme come Apple Music, Amazon Music, Tidal e Vevo, con un abbonamento annuale di 99 dollari.

Fondata nel 2013, DistroKid è stata valutata ben 1,3 miliardi di dollari dopo il suo ultimo round di investimenti nel 2021. La piattaforma vanta oltre due milioni di artisti che utilizzano il suo servizio.