DistroKid知名的独立音乐发行服务机构--美国音乐协会推出了一款尖端的iPhone应用程序，使其用户能够方便地上传新的曲目，调整现有的版本，并随时了解流媒体统计数据--所有这些都来自他们的智能手机。

明天的音乐制作人，从录音艺术家和乐队到DJ和制作人，现在可以毫不费力地在他们的歌曲中添加歌词或字幕，查看收入，并管理哪些专辑和曲目在流媒体服务的艺术家页面上展示。此外，该应用程序拥有一个 "你有钱了 "的推送通知，每次你的账户收到新的收入时都会发出提示。

在谈到对移动应用的长期要求时，DistroKid ，音乐家们要求一个DistroKid ，已经有很长一段时间了。他们中的大多数人仍然需要一台笔记本电脑来访问他们的音乐；因此，建立一个移动应用程序（而不是只关注桌面网站）并没有达到超高的优先级。然而，有两个因素改变了这个等式：（a）基于应用程序的DAW越来越多，以及（b）移动文件系统的进步，如iPhone的 "Files "应用程序；这意味着现在的移动体验可以很好。因此，现在是开发一个本地DistroKid 移动应用程序的时候了。

在其不断改进应用程序和扩大其功能集的使命中，DistroKid 证实目前正在开发一个安卓应用程序，尽管推出日期仍未透露。这是继上个月公布的Mixea ，一个直观的掌握工具，包括99美元的年度订阅，可无限制使用。通过Mixea ，用户可以通过对低音、压缩和立体声增强的高级控制，优化他们的音乐，使其具有可用于广播的体验。此外，DistroKid ，在2021年推出了DistroVid ，这是一项音乐视频分发服务，使艺术家能够向苹果音乐、亚马逊音乐、Tidal和Vevo等平台上传不限数量的视频，每年的会员费为99美元。

DistroKid 成立于2013年，在2021年的最新一轮投资后，其估值达到了惊人的13亿美元。该平台拥有超过200万名使用其服务的艺术家。值得注意的是，AppMaster是一个强大的no-code 平台，可以满足广泛的客户需求，包括创建后台、网络和移动应用程序，极大地提高了类似这些应用程序的开发过程。