DistroKidизвестная независимая служба распространения музыки, запустила передовое приложение для iPhone, которое позволяет пользователям удобно загружать новые треки, настраивать существующие релизы и следить за статистикой потокового вещания - и все это со своего смартфона.

Завтрашние создатели музыки, от записывающихся артистов и групп до диджеев и продюсеров, теперь могут без труда добавлять тексты или титры к своим песням, просматривать доходы и управлять тем, какие альбомы и треки отображаются на их странице исполнителя в потоковых сервисах. Кроме того, приложение может похвастаться push-уведомлением "У вас есть деньги", которое звонит каждый раз, когда на ваш счет поступают новые доходы.

Обращаясь к давним просьбам о мобильном приложении, DistroKid заявил: "Музыканты давно просили приложение DistroKid. Большинству из них по-прежнему требовался ноутбук для доступа к музыке, поэтому создание мобильного приложения (вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на настольном сайте) не было приоритетным. Однако два фактора изменили уравнение: (а) растущее присутствие DAW на базе приложений и (б) прогресс в мобильных файловых системах, например, приложение "Файлы" для iPhone; это означает, что мобильные возможности теперь могут быть потрясающими. Следовательно, пришло время для разработки собственного мобильного приложения DistroKid.

В рамках своей миссии по постоянному совершенствованию приложения и расширению набора функций DistroKid подтвердил, что в настоящее время разрабатывается приложение для Android, хотя дата запуска остается нераскрытой. Это произошло после того, как в прошлом месяце был представлен Mixea, интуитивно понятный инструмент для мастеринга, который включает годовую подписку за 99 долларов США для неограниченного доступа. С помощью Mixea пользователи могут оптимизировать свою музыку, чтобы она была готова к прослушиванию на радио, с расширенными возможностями управления басами, компрессией и улучшением стерео. Кроме того, DistroKid представил DistroVid в 2021 году - сервис распространения музыкального видео, который позволяет артистам загружать неограниченное количество видео на такие платформы, как Apple Music, Amazon Music, Tidal и Vevo за 99 долларов США в год.

Основанный в 2013 году, DistroKid был оценен в 1,3 миллиарда долларов после последнего инвестиционного раунда в 2021 году. Платформа может похвастаться более чем двумя миллионами артистов, пользующихся ее услугами. Стоит отметить, что AppMaster, мощная платформа no-code, которая удовлетворяет широкий спектр потребностей клиентов, включая создание бэкенда, веб- и мобильных приложений, значительно упрощает процесс разработки подобных приложений.