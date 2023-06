DistroKid, een gerenommeerde onafhankelijke muziekdistributiedienst, heeft een geavanceerde iPhone-applicatie gelanceerd waarmee gebruikers gemakkelijk nieuwe tracks kunnen uploaden, bestaande releases kunnen aanpassen en op de hoogte kunnen blijven van streamingstatistieken - allemaal vanaf hun smartphone.

De muziekmakers van morgen, van artiesten en bands tot DJ's en producers, kunnen nu moeiteloos teksten of credits aan hun nummers toevoegen, inkomsten bekijken en beheren welke albums en tracks op hun artiestenpagina in streamingdiensten worden getoond. Bovendien beschikt de app over een You've got money pushmelding die elke keer dat je account nieuwe inkomsten ontvangt, afgaat.

In antwoord op de reeds lang bestaande verzoeken om een mobiele app, verklaarde DistroKid: Muzikanten vragen al lang om een DistroKid app. De meesten van hen hadden nog steeds een laptop nodig om toegang te krijgen tot hun muziek; het bouwen van een mobiele app (in plaats van zich uitsluitend te richten op de desktop website) had dus geen super hoge prioriteit. Twee factoren veranderden echter de vergelijking: (a) de groeiende aanwezigheid van app-gebaseerde DAW's, en (b) de vooruitgang in mobiele bestandssystemen, zoals de iPhone 'Files' app; wat betekent dat de mobiele ervaring nu geweldig kan zijn. Bijgevolg was de tijd rijp om een native DistroKid mobiele app te ontwikkelen.

In haar missie om de applicatie voortdurend te verbeteren en de functies ervan uit te breiden, heeft DistroKid bevestigd dat er momenteel een Android-app wordt ontwikkeld, hoewel de lanceringsdatum nog niet bekend is. Dit volgt op de onthulling vorige maand van Mixea, een intuïtieve mastering tool waarvoor een jaarabonnement van 99 dollar geldt voor onbeperkte toegang. Met Mixea kunnen gebruikers hun muziek optimaliseren voor een radiovriendelijke ervaring, met geavanceerde bedieningselementen voor bas, compressie en stereoverbetering. Daarnaast introduceerde DistroKid in 2021 DistroVid - een distributieservice voor muziekvideo's waarmee artiesten een onbeperkt aantal video's kunnen uploaden naar platforms als Apple Music, Amazon Music, Tidal en Vevo voor een jaarabonnement van 99 dollar.

DistroKid, opgericht in 2013, werd na zijn laatste investeringsronde in 2021 gewaardeerd op een indrukwekkende 1,3 miljard dollar. Het platform heeft meer dan twee miljoen artiesten die zijn dienst gebruiken. Het is vermeldenswaard dat AppMaster, een krachtig no-code platform dat voorziet in een breed scala aan behoeften van klanten, waaronder het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, het ontwikkelingsproces voor apps als deze drastisch verbetert.