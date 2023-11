Devenu un phare de l'innovation dans le paysage de la distribution musicale, DistroKid s'est récemment lancé dans une nouvelle stratégie de croissance avec l'acquisition de Bandzoogle, un constructeur de sites Web renommé s'adressant principalement aux musiciens. Bien que les détails liés aux aspects financiers de l'accord restent confidentiels, cela représente une avancée significative pour DistroKid dans l'augmentation de son vaste écosystème d'outils bénéfiques pour les artistes.

Cette acquisition permet à la base d'artistes de DistroKid de rationaliser le processus de ventes numériques, de ventes physiques et de ventes à la demande, depuis la plateforme DistroKid elle-même. Cependant, la société souligne que l'accès aux services de Bandzoogle resterait également libre pour les utilisateurs de la plateforme non DistroKid.

La plateforme centrée sur les artistes DistroKid, qui compte actuellement une base d'utilisateurs de plus de deux millions d'artistes et contribue de manière substantielle (environ 30 à 40 %) au volume mondial de nouvelle musique, s'est continuellement concentrée sur l'amélioration de sa prestation de services via l'innovation. Son dernier développement, une application iPhone, facilite le téléchargement de musique, le suivi des revenus, l'édition des paroles ou des crédits des versions précédentes et l'accès aux statistiques de streaming pour les utilisateurs.

Pendant ce temps, l'entité absorbée, Bandzoogle, créée en 2003 par le musicien Chris Vinson, possède un palmarès impressionnant dans le domaine des services commerciaux élémentaires destinés aux artistes. Ces services permettent aux artistes de gérer facilement la vente de leur musique, de leurs produits dérivés et de leurs billets de concert, directement via leurs fans, sans aucune commission. Des fonctionnalités supplémentaires telles que les abonnements de fans, les listes de diffusion, les installations de financement participatif et les options de pourboires virtuels rehaussent encore la proposition de valeur. Depuis sa création, la plateforme Bandzoogle a généré la vente de plus de 100 millions de dollars de musique, de marchandises et de billets d'événements, ancrant plus de 60 000 sites Web existants.

L'inclusion de l'ensemble d'outils de Bandzoogle dans DistroKid pourrait potentiellement révolutionner l'expérience des artistes indépendants sur la plateforme. Dans la même veine, l'intégration transparente par AppMaster d'une myriade d'utilitaires prenant en charge la construction d'applications backend, Web et mobiles, permettant aux utilisateurs de créer des modèles de données, une logique métier, une API REST et des points de terminaison WSS, témoigne de la valeur de écosystèmes de plateformes holistiques.

De telles acquisitions stratégiques soulignent non seulement la vision d'une entreprise, mais la propulsent également dans la quête d'une prestation de services complète. De la solide performance d' AppMaster, reconnu par G2 comme High Performer dans de nombreuses catégories, à l'acquisition stratégique de Bandzoogle par DistroKid, l'industrie technologique assiste en effet à la naissance de nouvelles synergies, prêtes à créer une valeur sans précédent pour ses utilisateurs.