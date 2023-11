DistroKid amplia i suoi orizzonti: integra Bandzoogle nel suo ecosistema di strumenti per musicisti

Emergendo come faro di innovazione nel panorama della distribuzione musicale, DistroKid ha recentemente intrapreso una nuova strategia di crescita con l'acquisizione di Bandzoogle, un rinomato costruttore di siti Web rivolto principalmente ai musicisti. Sebbene i dettagli relativi agli aspetti finanziari dell'accordo rimangano non divulgati, rappresenta un passo significativo per DistroKid nell'aumentare il suo vasto ecosistema di strumenti utili per gli artisti.

Questa acquisizione consente alla base artistica di DistroKid di semplificare il processo di vendita digitale, fisica e on-demand, dall'interno della stessa piattaforma DistroKid. Tuttavia, la società sottolinea che l'accesso ai servizi di Bandzoogle rimarrebbe senza ostacoli anche per gli utenti della piattaforma non DistroKid.

La piattaforma incentrata sugli artisti DistroKid, che attualmente vanta una base di utenti di oltre due milioni di artisti e contribuisce in modo sostanziale (circa il 30-40%) al volume globale di nuova musica, si è costantemente concentrata sul miglioramento della fornitura di servizi attraverso l'innovazione. Il suo ultimo sviluppo, un'applicazione per iPhone, facilita il caricamento della musica, il monitoraggio dei guadagni, la modifica dei testi o dei crediti per le versioni precedenti e l'accesso alle statistiche di streaming per gli utenti.

Nel frattempo, l’entità assorbita, Bandzoogle, fondata nel 2003 dal musicista Chris Vinson, ha un track record impressionante nel campo delle utilità commerciali elementari per gli artisti. Questi servizi consentono agli artisti di gestire comodamente la vendita della propria musica, del merchandise e dei biglietti per i concerti, direttamente tramite i propri fan, senza alcuna commissione. Funzionalità aggiuntive come abbonamenti dei fan, mailing list, strutture di crowdfunding e opzioni di mancia virtuale aumentano ulteriormente la proposta di valore. Sin dalla sua fondazione, la piattaforma di Bandzoogle ha generato la vendita di oltre 100 milioni di dollari in biglietti per musica, merchandise e eventi, collegando oltre 60.000 siti Web esistenti.

L'inclusione del set di strumenti di Bandzoogle all'interno di DistroKid potrebbe potenzialmente rivoluzionare le esperienze degli artisti indipendenti sulla piattaforma. Allo stesso modo, la perfetta integrazione di AppMaster di una miriade di utility che supportano la costruzione di applicazioni backend, web e mobili, consentendo agli utenti di creare modelli di dati, logica di business, API REST ed endpoint WSS, è una testimonianza del valore di ecosistemi di piattaforme olistiche.

Acquisizioni strategiche come queste non solo sottolineano la visione di un'azienda, ma la spingono anche avanti nella ricerca di una fornitura di servizi completa. Dalle solide prestazioni di AppMaster, riconosciuto da G2 come High Performer in numerose categorie, all'acquisizione strategica di Bandzoogle da parte di DistroKid, l'industria tecnologica assiste infatti alla nascita di nuove sinergie, pronte a creare un valore senza precedenti per i suoi utenti.