Müzik dağıtım ortamında bir yenilik işareti olarak ortaya çıkan DistroKid, yakın zamanda öncelikle müzisyenlere hizmet veren tanınmış bir web sitesi oluşturucusu olan Bandzoogle satın alarak yeni bir büyüme stratejisine başladı. Anlaşmanın mali yönleriyle ilgili ayrıntılar açıklanmasa da bu, DistroKid'in sanatçılara faydalı araçlardan oluşan kapsamlı ekosistemini genişletme konusunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Bu satın alma, DistroKid'in sanatçı tabanına, DistroKid platformunun içinden dijital satış, fiziksel satış ve isteğe bağlı satış sürecini kolaylaştırma gücü veriyor. Ancak şirket, Bandzoogle hizmetlerine erişimin DistroKid olmayan platform kullanıcıları için de engelsiz kalacağını vurguluyor.

Şu anda iki milyondan fazla sanatçıdan oluşan bir kullanıcı tabanına sahip olan ve küresel yeni müzik hacmine önemli ölçüde (yaklaşık %30-40) katkıda bulunan sanatçı merkezli platform DistroKid, sürekli olarak hizmet sunumunu yenilik yoluyla geliştirmeye odaklandı. En son gelişimi olan bir iPhone uygulaması, kullanıcılar için daha kolay müzik yüklemeyi, kazanç takibini, şarkı sözlerini veya geçmiş sürümlere ait jeneriği düzenlemeyi ve akış istatistiklerine erişimi kolaylaştırır.

Bu arada, müzisyen Chris Vinson tarafından 2003 yılında kurulan Bandzoogle isimli varlık, sanatçılara yönelik temel ticaret hizmetleri alanında etkileyici bir performans geçmişine sahip. Bu hizmetler, sanatçıların müziklerinin, ürünlerinin ve konser biletlerinin satışını herhangi bir komisyon olmaksızın doğrudan hayranları aracılığıyla kolayca yönetmelerine olanak tanıyor. Hayran abonelikleri, e-posta listeleri, kitlesel fonlama olanakları ve sanal bahşiş seçenekleri gibi ek özellikler, değer teklifini daha da yükseltir. Bandzoogle'ın platformu kuruluşundan bu yana 60.000'den fazla mevcut web sitesini destekleyerek 100 milyon doların üzerinde müzik, ürün ve etkinlik bileti satışı gerçekleştirdi.

Bandzoogle'ın araç setinin DistroKid'e dahil edilmesi, bağımsız sanatçıların platformdaki deneyimlerinde potansiyel olarak devrim yaratabilir. Benzer şekilde, AppMaster arka uç, web ve mobil uygulama oluşturmayı destekleyen sayısız yardımcı programın kusursuz entegrasyonu, kullanıcıların veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturmasına olanak tanıması, AppMaster'ın değerinin bir kanıtıdır. bütünsel platform ekosistemleri.

Bunun gibi stratejik satın almalar yalnızca şirketin vizyonunu vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda onu kapsamlı hizmet sağlama arayışında da ileriye taşıyor. AppMaster G2 tarafından birçok kategoride Yüksek Performanslı olarak tanınan güçlü performansından DistroKid'in Bandzoogle'ı stratejik olarak satın almasına kadar, teknoloji endüstrisi gerçekten de kullanıcıları için benzeri görülmemiş bir değer yaratmaya hazır yeni sinerjilerin doğuşuna tanık oluyor.