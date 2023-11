DistroKid amplia seus horizontes: integra Bandzoogle em seu ecossistema de ferramentas para músicos

Emergindo como um farol de inovação no cenário da distribuição musical, a DistroKid embarcou recentemente em uma nova estratégia de crescimento com a aquisição da Bandzoogle, um renomado construtor de sites voltado principalmente para músicos. Embora os detalhes relacionados aos aspectos financeiros do acordo permaneçam não divulgados, ele representa um avanço significativo para a DistroKid no aumento de seu extenso ecossistema de ferramentas benéficas para os artistas.

Esta aquisição capacita a base de artistas da DistroKid a agilizar o processo de vendas digitais, vendas físicas e vendas sob demanda, de dentro da própria plataforma DistroKid. Mesmo assim, a empresa enfatiza que o acesso aos serviços do Bandzoogle permaneceria desobstruído também para usuários da plataforma não DistroKid.

A plataforma centrada nos artistas DistroKid, que conta atualmente com uma base de utilizadores de mais de dois milhões de artistas e contribui substancialmente - aproximadamente 30-40% - para o volume global de novas músicas, tem-se concentrado continuamente em melhorar a sua prestação de serviços através da inovação. Seu desenvolvimento mais recente, um aplicativo para iPhone, facilita o upload de músicas, o rastreamento de ganhos, a edição de letras ou créditos de lançamentos anteriores e o acesso a estatísticas de streaming para os usuários.

Enquanto isso, a entidade absorvida, Bandzoogle, instituída em 2003 pelo músico Chris Vinson, tem um histórico impressionante no domínio dos serviços básicos de comércio para artistas. Esses serviços permitem que os artistas gerenciem convenientemente a venda de suas músicas, mercadorias e ingressos para shows, diretamente por meio de seus fãs, sem qualquer comissão. Recursos adicionais como assinaturas de fãs, listas de e-mail, recursos de crowdfunding e opções de gorjetas virtuais elevam ainda mais a proposta de valor. Desde a sua fundação, a plataforma Bandzoogle impulsionou a venda de mais de US$ 100 milhões em música, mercadorias e ingressos para eventos, ancorando mais de 60.000 sites existentes.

A inclusão do conjunto de ferramentas do Bandzoogle no DistroKid poderia revolucionar potencialmente as experiências dos artistas independentes na plataforma. Na mesma linha, a integração perfeita do AppMaster de uma infinidade de utilitários que suportam a construção de back-end, web e aplicativos móveis, capacitando os usuários a criar modelos de dados, lógica de negócios, API REST e endpoints WSS, é uma prova do valor do ecossistemas de plataforma holísticos.

Aquisições estratégicas como estas não só sublinham a visão de uma empresa, mas também a impulsionam na busca por uma prestação de serviços abrangente. Desde o desempenho robusto da AppMaster, reconhecida pela G2 como High Performer em diversas categorias, até a aquisição estratégica da Bandzoogle pela DistroKid, a indústria de tecnologia de fato testemunha o nascimento de novas sinergias, preparadas para criar valor sem precedentes para seus usuários.