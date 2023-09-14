بعد ظهورها كمنارة للابتكار في مجال توزيع الموسيقى، شرعت DistroKid مؤخرًا في استراتيجية نمو جديدة من خلال الاستحواذ على Bandzoogle ، وهي شركة إنشاء مواقع ويب مشهورة تقدم خدماتها في المقام الأول للموسيقيين. على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بالجوانب المالية للصفقة لم يتم الكشف عنها، إلا أنها تمثل خطوة كبيرة لـ DistroKid في تعزيز نظامها البيئي الواسع من الأدوات المفيدة للفنانين.

يعمل هذا الاستحواذ على تمكين قاعدة فناني DistroKid من تبسيط عملية المبيعات الرقمية والمبيعات المادية والمبيعات عند الطلب، من داخل منصة DistroKid نفسها. ومع ذلك، تؤكد الشركة على أن الوصول إلى خدمات Bandzoogle سيظل دون عائق بالنسبة لمستخدمي منصة DistroKid أيضًا.

منصة DistroKid التي تركز على الفنانين، والتي تضم حاليًا قاعدة مستخدمين تضم أكثر من مليوني فنان وتساهم بشكل كبير - ما يقرب من 30-40٪ - في الحجم العالمي للموسيقى الجديدة، ركزت باستمرار على تعزيز تقديم خدماتها من خلال الابتكار. أحدث تطوير لها، وهو تطبيق iPhone، يسهل تحميل الموسيقى، وتتبع الأرباح، وتحرير كلمات الأغاني أو الاعتمادات للإصدارات السابقة، والوصول إلى إحصاءات البث للمستخدمين.

وفي الوقت نفسه، فإن الكيان المستوعب، Bandzoogle، الذي أسسه الموسيقار كريس فينسون في عام 2003، يتمتع بسجل حافل في مجال مرافق التجارة الأولية للفنانين. تتيح هذه الخدمات للفنانين إدارة عملية بيع الموسيقى والبضائع وتذاكر الحفلات الموسيقية الخاصة بهم بشكل ملائم، مباشرة من خلال معجبيهم، دون أي عمولة. تعمل الميزات الإضافية مثل اشتراكات المعجبين والقوائم البريدية ومرافق التمويل الجماعي وخيارات البقشيش الافتراضية على رفع عرض القيمة. منذ تأسيسها، نجحت منصة Bandzoogle في بيع ما يزيد عن 100 مليون دولار من الموسيقى والبضائع وتذاكر الأحداث، ودعم أكثر من 60.000 موقع ويب حالي.

يمكن أن يؤدي تضمين مجموعة أدوات Bandzoogle ضمن DistroKid إلى إحداث ثورة في تجارب الفنانين المستقلين على المنصة. وعلى نفس المنوال، يعد التكامل السلس لـ AppMaster لعدد لا يحصى من الأدوات المساعدة التي تدعم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، وتمكين المستخدمين من إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API ونقاط نهاية WSS، بمثابة شهادة على قيمة النظم البيئية منصة شاملة.

إن عمليات الاستحواذ الإستراتيجية مثل هذه لا تؤكد رؤية الشركة فحسب، بل تدفعها أيضًا إلى الأمام في السعي لتوفير خدمات شاملة. بدءًا من أداء AppMaster القوي، الذي اعترفت به G2 باعتباره صاحب أداء عالٍ في العديد من الفئات، وحتى الاستحواذ الاستراتيجي لـ DistroKid على Bandzoogle، تشهد صناعة التكنولوجيا بالفعل ولادة تآزرات جديدة، مهيأة لخلق قيمة غير مسبوقة لمستخدميها.