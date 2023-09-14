DistroKid расширяет свои горизонты: интегрирует Bandzoogle в свою экосистему инструментов для музыкантов

Став маяком инноваций в сфере распространения музыки, DistroKid недавно приступила к реализации новой стратегии роста, приобретя Bandzoogle, известного создателя веб-сайтов, в первую очередь обслуживающего музыкантов. Хотя подробности, связанные с финансовыми аспектами сделки, остаются нераскрытыми, она представляет собой значительный шаг для DistroKid в расширении обширной экосистемы инструментов, полезных для художников.

Это приобретение позволит артистам DistroKid оптимизировать процесс цифровых продаж, физических продаж и продаж по требованию непосредственно на платформе DistroKid. Тем не менее, компания подчеркивает, что доступ к сервисам Bandzoogle останется беспрепятственным и для пользователей платформы, не использующих DistroKid.

Ориентированная на исполнителей платформа DistroKid, в настоящее время имеющая базу пользователей, насчитывающую более двух миллионов исполнителей и вносящая существенный вклад (около 30-40%) в глобальный объем новой музыки, постоянно фокусируется на совершенствовании предоставления своих услуг посредством инноваций. Последняя разработка компании — приложение для iPhone — упрощает загрузку музыки, отслеживание доходов, редактирование текстов или титров прошлых релизов, а также доступ к потоковой статистике для пользователей.

Между тем, поглощенная организация Bandzoogle, основанная в 2003 году музыкантом Крисом Винсоном, имеет впечатляющий послужной список в сфере элементарных коммерческих услуг для артистов. Эти сервисы позволяют артистам удобно управлять продажей своей музыки, товаров и билетов на концерты напрямую через своих поклонников без каких-либо комиссий. Дополнительные функции, такие как подписки фанатов, списки рассылки, возможности краудфандинга и виртуальные чаевые, еще больше повышают ценность предложения. С момента своего основания платформа Bandzoogle обеспечила продажи музыки, товаров и билетов на мероприятия на сумму более 100 миллионов долларов США, охватив более 60 000 существующих веб-сайтов.

Включение набора инструментов Bandzoogle в DistroKid потенциально может революционизировать опыт работы независимых артистов на платформе. Аналогичным образом, беспрепятственная интеграция AppMaster с множеством утилит, которые поддерживают создание серверных, веб- и мобильных приложений, предоставляя пользователям возможность создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и конечные точки WSS, является свидетельством ценности целостные экосистемы платформы.

Подобные стратегические приобретения не только подчеркивают видение компании, но и продвигают ее вперед в поисках комплексного предоставления услуг. От устойчивой работы AppMaster, признанной G2 высокоэффективной во многих категориях, до стратегического приобретения DistroKid компании Bandzoogle — в технологической отрасли действительно зарождается новая синергия, готовая создать беспрецедентную ценность для своих пользователей.