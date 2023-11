DistroKid ontpopte zich als een baken van innovatie in het muziekdistributielandschap en begon onlangs aan een nieuwe groeistrategie met de overname van Bandzoogle, een gerenommeerde websitebouwer die zich voornamelijk op muzikanten richt. Hoewel de details met betrekking tot de financiële aspecten van de deal niet openbaar worden gemaakt, vertegenwoordigt het een aanzienlijke stap voor DistroKid bij het uitbreiden van zijn uitgebreide ecosysteem van tools die gunstig zijn voor artiesten.

Deze overname stelt de artiestenbasis van DistroKid in staat om het proces van digitale verkoop, fysieke verkoop en on-demand verkoop te stroomlijnen, vanuit het DistroKid-platform zelf. Toch benadrukt het bedrijf dat de toegang tot de diensten van Bandzoogle ook voor niet-DistroKid-platformgebruikers onbelemmerd zou blijven.

Het op artiesten gerichte platform DistroKid, dat momenteel een gebruikersbestand van ruim twee miljoen artiesten heeft en substantieel – ongeveer 30-40% – bijdraagt ​​aan het wereldwijde volume aan nieuwe muziek, heeft zich voortdurend gericht op het verbeteren van zijn dienstverlening via innovatie. De nieuwste ontwikkeling, een iPhone-applicatie, vergemakkelijkt het uploaden van muziek, het bijhouden van inkomsten, het bewerken van songteksten of credits voor eerdere releases en toegang tot streamingstatistieken voor gebruikers.

Ondertussen heeft de geabsorbeerde entiteit Bandzoogle, in 2003 opgericht door muzikant Chris Vinson, een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van elementaire commerciële voorzieningen voor artiesten. Met deze diensten kunnen artiesten de verkoop van hun muziek, merchandise en concertkaartjes gemakkelijk rechtstreeks via hun fans beheren, zonder enige commissie. Extra functies zoals fanabonnementen, mailinglijsten, crowdfundingfaciliteiten en opties voor het geven van virtuele fooien verhogen de waardepropositie nog verder. Sinds de oprichting heeft het platform van Bandzoogle de verkoop van meer dan $100 miljoen aan muziek-, merchandise- en evenementtickets gestimuleerd, waardoor meer dan 60.000 bestaande websites zijn verankerd.

De opname van de toolset van Bandzoogle binnen DistroKid zou een revolutie teweeg kunnen brengen in de ervaringen van onafhankelijke artiesten op het platform. In dezelfde geest is AppMaster 's naadloze integratie van een groot aantal hulpprogramma's die de constructie van backend-, web- en mobiele applicaties ondersteunen, waardoor gebruikers datamodellen, bedrijfslogica, REST API en WSS-eindpunten kunnen creëren, een bewijs van de waarde van holistische platform-ecosystemen.

Strategische overnames als deze onderstrepen niet alleen de visie van een bedrijf, maar stuwen het bedrijf ook vooruit in de zoektocht naar een integrale dienstverlening. Van de robuuste prestaties van AppMaster, door G2 erkend als een High Performer in tal van categorieën, tot de strategische overname van Bandzoogle door DistroKid: de technologie-industrie is inderdaad getuige van de geboorte van nieuwe synergieën, klaar om ongekende waarde voor haar gebruikers te creëren.