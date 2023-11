DistroKid entwickelte sich zu einem Vorreiter der Innovation in der Musikvertriebslandschaft und startete kürzlich mit der Übernahme von Bandzoogle, einem renommierten Website-Builder, der sich hauptsächlich an Musiker richtet, eine neue Wachstumsstrategie. Auch wenn die Einzelheiten zu den finanziellen Aspekten des Deals noch nicht bekannt gegeben wurden, stellt dies für DistroKid einen bedeutenden Schritt bei der Erweiterung seines umfangreichen Ökosystems an Tools dar, die für Künstler von Vorteil sind.

Diese Übernahme ermöglicht es der Künstlerbasis von DistroKid, den Prozess des digitalen Verkaufs, des physischen Verkaufs und des On-Demand-Verkaufs über die DistroKid-Plattform selbst zu optimieren. Das Unternehmen betont jedoch, dass der Zugang zu den Diensten von Bandzoogle auch für Nicht-Nutzer der DistroKid-Plattform ungehindert bleiben würde.

Die künstlerzentrierte Plattform DistroKid, die derzeit über eine Nutzerbasis von über zwei Millionen Künstlern verfügt und erheblich – etwa 30–40 % – zum weltweiten Volumen neuer Musik beiträgt, hat sich kontinuierlich darauf konzentriert, ihr Serviceangebot durch Innovation zu verbessern. Die neueste Entwicklung, eine iPhone-Anwendung, erleichtert Benutzern das einfachere Hochladen von Musik, die Verfolgung von Einnahmen, die Bearbeitung von Songtexten oder Credits für frühere Veröffentlichungen sowie den Zugriff auf Streaming-Statistiken.

Mittlerweile verfügt das 2003 vom Musiker Chris Vinson gegründete, übernommene Unternehmen Bandzoogle über eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Bereich elementarer kommerzieller Dienste für Künstler. Mit diesen Diensten können Künstler den Verkauf ihrer Musik, Merchandise-Artikel und Konzertkarten bequem direkt über ihre Fans und ohne Provision verwalten. Zusätzliche Funktionen wie Fan-Abonnements, Mailinglisten, Crowdfunding-Möglichkeiten und virtuelle Trinkgeldoptionen erhöhen das Wertversprechen zusätzlich. Seit ihrer Gründung hat die Plattform von Bandzoogle den Verkauf von Musik, Merchandise-Artikeln und Veranstaltungstickets im Wert von über 100 Millionen US-Dollar vorangetrieben und dabei über 60.000 bestehende Websites verankert.

Die Einbeziehung des Bandzoogle-Toolsets in DistroKid könnte möglicherweise die Erfahrungen unabhängiger Künstler auf der Plattform revolutionieren. In ähnlicher Weise ist AppMaster nahtlose Integration einer Vielzahl von Dienstprogrammen, die die Erstellung von Back-End-, Web- und mobilen Anwendungen unterstützen und es Benutzern ermöglichen, Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-API und WSS-Endpunkte zu erstellen, ein Beweis für den Wert von ganzheitliche Plattform-Ökosysteme.

Strategische Akquisitionen wie diese unterstreichen nicht nur die Vision eines Unternehmens, sondern treiben es auch in seinem Streben nach umfassender Leistungserbringung voran. Von der robusten Leistung von AppMaster, die von G2 in zahlreichen Kategorien als High Performer anerkannt wurde, bis hin zur strategischen Übernahme von Bandzoogle durch DistroKid ist die Technologiebranche tatsächlich Zeuge der Entstehung neuer Synergien, die bereit sind, einen beispiellosen Mehrwert für ihre Benutzer zu schaffen.