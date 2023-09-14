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DistroKid 拓宽视野：将 Bandzoogle 集成到其音乐家工具生态系统中

Sep 14, 2023
DistroKid 拓宽视野：将 Bandzoogle 集成到其音乐家工具生态系统中

作为音乐发行领域的创新灯塔，DistroKid 最近开始实施新的增长战略，收购了Bandzoogle （一家主要为音乐家服务的著名网站建设者） 。尽管与该交易的财务方面相关的具体细节尚未披露，但它代表了 DistroKid 在扩大其广泛的有利于艺术家的工具生态系统方面迈出的一大步。

此次收购使 DistroKid 的艺术家基础能够在 DistroKid 平台本身内简化数字销售、实体销售和按需销售的流程。然而，该公司强调，非 DistroKid 平台用户也可以畅通无阻地访问 Bandzoogle 的服务。

以艺术家为中心的平台 DistroKid 目前拥有超过 200 万艺术家的用户群，对全球新音乐量做出了巨大贡献（约 30-40%），该平台不断致力于通过创新来增强其服务提供。其最新开发的 iPhone 应用程序使用户可以更轻松地上传音乐、跟踪收入、编辑过去版本的歌词或制作人员名单以及访问流媒体统计数据。

与此同时，被吸收的实体 Bandzoogle 由音乐家 Chris Vinson 于 2003 年创立，在艺术家的基本商业实用程序领域拥有令人印象深刻的记录。这些服务使艺术家能够直接通过粉丝方便地管理音乐、商品和音乐会门票的销售，无需任何佣金。粉丝订阅、邮件列表、众筹设施和虚拟小费选项等附加功能进一步提升了价值主张。自成立以来，Bandzoogle 的平台已推动音乐、商品和活动门票的销售额超过 1 亿美元，覆盖了 60,000 多个现有网站。

将 Bandzoogle 的工具集纳入 DistroKid 可能会彻底改变独立艺术家在该平台上的体验。同样， AppMaster无缝集成了无数支持后端、Web 和移动应用程序构建的实用程序，使用户能够创建数据模型、业务逻辑、REST API 和 WSS 端点，这证明了整体平台生态系统。

此类战略收购不仅彰显了公司的愿景，而且推动公司在提供全面服务方面不断前进。从AppMaster的强劲表现（被 G2 评为多个类别的高性能企业），到 DistroKid 对 Bandzoogle 的战略收购，科技行业确实见证了新协同效应的诞生，准备为其用户创造前所未有的价值。

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