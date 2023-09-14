作为音乐发行领域的创新灯塔，DistroKid 最近开始实施新的增长战略，收购了Bandzoogle （一家主要为音乐家服务的著名网站建设者） 。尽管与该交易的财务方面相关的具体细节尚未披露，但它代表了 DistroKid 在扩大其广泛的有利于艺术家的工具生态系统方面迈出的一大步。

此次收购使 DistroKid 的艺术家基础能够在 DistroKid 平台本身内简化数字销售、实体销售和按需销售的流程。然而，该公司强调，非 DistroKid 平台用户也可以畅通无阻地访问 Bandzoogle 的服务。

以艺术家为中心的平台 DistroKid 目前拥有超过 200 万艺术家的用户群，对全球新音乐量做出了巨大贡献（约 30-40%），该平台不断致力于通过创新来增强其服务提供。其最新开发的 iPhone 应用程序使用户可以更轻松地上传音乐、跟踪收入、编辑过去版本的歌词或制作人员名单以及访问流媒体统计数据。

与此同时，被吸收的实体 Bandzoogle 由音乐家 Chris Vinson 于 2003 年创立，在艺术家的基本商业实用程序领域拥有令人印象深刻的记录。这些服务使艺术家能够直接通过粉丝方便地管理音乐、商品和音乐会门票的销售，无需任何佣金。粉丝订阅、邮件列表、众筹设施和虚拟小费选项等附加功能进一步提升了价值主张。自成立以来，Bandzoogle 的平台已推动音乐、商品和活动门票的销售额超过 1 亿美元，覆盖了 60,000 多个现有网站。

将 Bandzoogle 的工具集纳入 DistroKid 可能会彻底改变独立艺术家在该平台上的体验。同样， AppMaster无缝集成了无数支持后端、Web 和移动应用程序构建的实用程序，使用户能够创建数据模型、业务逻辑、REST API 和 WSS 端点，这证明了整体平台生态系统。

此类战略收购不仅彰显了公司的愿景，而且推动公司在提供全面服务方面不断前进。从AppMaster的强劲表现（被 G2 评为多个类别的高性能企业），到 DistroKid 对 Bandzoogle 的战略收购，科技行业确实见证了新协同效应的诞生，准备为其用户创造前所未有的价值。