Le conseil d'administration d'OpenAI serait en discussion avec Sam Altman sur le retour potentiel du PDG

Le conseil d'administration d'OpenAI, la célèbre société de recherche en intelligence artificielle (IA), serait en discussion de haut niveau avec Sam Altman alors qu'il envisage la possibilité de son retour en tant que PDG. Altman est particulièrement connu pour avoir co-fondé OpenAI et son mandat de président chez Y Combinator.

Les rapports suggèrent que les discussions spéculatives pourraient conduire Altman à occuper le poste convoité de PDG d'OpenAI dans la semaine. Ces discussions sont en cours avec Adam D'Angelo, membre clé du conseil d'administration, qui est également le PDG de Quora. Bien sûr, il est plausible que d’autres membres clés du conseil d’administration soient également impliqués dans ces conversations.

Divers résultats potentiels sont à l’étude. Un scénario envisage le retour temporaire d'Altman au conseil d'administration, tandis qu'un autre prévoit que l'ancien co-PDG de Salesforce Inc., Bret Taylor, rejoigne un conseil d'administration rafraîchi. Cela est cohérent avec les rumeurs selon lesquelles Taylor pourrait être un choix potentiel pour le conseil d'administration d'OpenAI, comme cela a été rapporté ce week-end.

Outre les membres du conseil d'administration, des investisseurs clés tels que Thrive Capital, Khosla Ventures, Tiger Global Management et Sequoia Capital participeraient également aux négociations. On dit qu’ils plaident activement pour le retour d’Altman. Alors que l'amère crise de gestion se déroule, l'espoir est de finaliser une solution et ainsi minimiser l'ambiguïté entourant l'avenir d'OpenAI, tant en interne que plus largement, d'ici Thanksgiving.

Si le retour d'Altman se concrétise, cela entraînera un retour sur sa précédente acceptation de l'offre de Microsoft d'établir et de diriger un nouveau laboratoire de recherche sur l'IA. Greg Brockman, ancien président d'OpenAI, aurait collaboré avec lui dans cette entreprise. On pense qu'Altman insiste sur des changements radicaux dans la gestion et la gouvernance d'OpenAI comme condition préalable à son retour. Et une telle refonte de la hiérarchie de l’entreprise pourrait également être favorisée par les principaux bailleurs de fonds d’OpenAI, dont Microsoft est un exemple notable.

Les circonstances à OpenAI se sont considérablement aggravées avec le licenciement d'Altman vendredi. Par la suite, l'équipe de direction et les partisans de l'entreprise ont lancé l'évaluation des candidats pour un conseil d'administration remanié, se préparant apparemment au retour potentiel d'Altman. Séparément, le conseil d'administration a lancé sa propre recherche de PDG, ramenant finalement son choix à Emmett Shear.

Alors que la poussière est encore loin d'être retombée, les effectifs d'OpenAI seraient en plein bouleversement. Plus de 700 employés sur environ 770 ont collectivement signé une lettre exigeant la démission du conseil d'administration et la réintégration d'Altman. Il convient de noter qu'au milieu de la tourmente actuelle, d'autres acteurs importants de l'industrie technologique, comme Salesforce et Microsoft, sont sur le point de capitaliser sur la situation en présentant des propositions visant à assortir les conditions de rémunération à tout chercheur OpenAI qui choisit de quitter le navire et de rejoindre leurs équipes.

La résolution de cette lutte de pouvoir historique tracera sans aucun doute la voie à suivre pour OpenAI, alors que l'entreprise avance de manière ambitieuse vers ses objectifs de recherche en IA.