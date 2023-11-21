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OpenAI Yönetim Kurulunun Sam Altman ile Potansiyel CEO Geri Dönüşü Konusunda Görüşmeler Yaptığı Bildirildi

Kas 21, 2023
OpenAI Yönetim Kurulunun Sam Altman ile Potansiyel CEO Geri Dönüşü Konusunda Görüşmeler Yaptığı Bildirildi

Ünlü yapay zeka (AI) araştırma şirketi OpenAI'nin yönetim kurulunun, Sam Altman'ın CEO olarak geri dönüş olasılığını değerlendirirken onunla üst düzey görüşmelerde olduğuna inanılıyor. Altman özellikle OpenAI'nin kurucu ortağı ve Y Combinator'da başkan olarak görev yaptığı görev süresiyle tanınıyor.

Raporlar, spekülatif görüşmelerin Altman'ın hafta içinde OpenAI CEO'su olarak imrenilen pozisyonu almasına yol açabileceğini öne sürüyor. Bu tartışmalar aynı zamanda Quora'nın CEO'su olan kilit yönetim kurulu üyesi Adam D'Angelo ile devam ediyor. Elbette diğer önemli yönetim kurulu üyelerinin de bu konuşmalara dahil olması makul.

Çeşitli potansiyel sonuçlar değerlendirilmektedir. Senaryolardan biri Altman'ın geçici olarak yönetim kuruluna geri dönmesini öngörürken, diğeri eski Salesforce Inc. eş CEO'su Bret Taylor'ın yenilenen yönetim kuruluna katılmasını içeriyor. Bu, hafta sonu bildirildiği üzere Taylor'ın OpenAI yönetim kurulu için olası bir seçim olabileceği yönündeki söylentilerle tutarlıdır.

Müzakerelere yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Thrive Capital, Khosla Ventures, Tiger Global Management ve Sequoia Capital gibi önemli yatırımcıların da katıldığı bildiriliyor. Altman'ın geri dönüşünü aktif olarak savundukları söyleniyor. Yönetimdeki acı kriz ortaya çıktıkça, Şükran Günü'ne kadar bir çözümün nihai hale getirilmesi ve böylece OpenAI'nin hem şirket içinde hem de daha geniş anlamda geleceğini çevreleyen belirsizliğin en aza indirilmesi umut ediliyor.

Altman'ın dönüşü meyvesini verirse, bu, Microsoft'un yeni bir yapay zeka araştırma laboratuvarı kurup yönetme teklifini daha önce kabul etmesinin geri alınmasını gerektirecek. Bu girişimde onunla işbirliği yapan kişi OpenAI'nin eski başkanı Greg Brockman olurdu. Altman'ın geri dönüşünün bir ön koşulu olarak OpenAI'de yönetim ve yönetişimde dramatik değişiklikler yapılmasında ısrar ettiğine inanılıyor. Şirketin hiyerarşisindeki böyle bir revizyon, Microsoft'un da dikkate değer bir örneği olduğu büyük OpenAI destekçileri tarafından da tercih edilebilir.

OpenAI'deki koşullar, Altman'ın Cuma günü görünüşte işten çıkarılmasıyla dramatik bir şekilde arttı. Bundan sonra şirketin yönetim ekibi ve destekçileri, görünüşe göre Altman'ın potansiyel dönüşüne hazırlık yaparak yenilenen yönetim kurulu için aday değerlendirmelerine başladı. Ayrı olarak yönetim kurulu kendi CEO araştırmasını başlattı ve sonunda seçim Emmett Shear'a kaldı.

Ortalık henüz yatışmışken, OpenAI'nin işgücünün kargaşa içinde olduğu bildiriliyor. Yaklaşık 770 çalışandan 700'den fazlası, yönetim kurulunun istifasını ve Altman'ın yeniden göreve getirilmesini talep eden bir mektubu toplu olarak imzaladı. Devam eden kargaşanın ortasında, Salesforce ve Microsoft gibi teknoloji endüstrisindeki diğer önemli oyuncuların, gemiden ayrılıp ekiplerine katılmayı seçen herhangi bir OpenAI araştırmacısına eşleşen tazminat paketleri için teklifler sunarak durumdan yararlanmaya hazır olduklarını belirtmekte fayda var.

Bu dönüm noktası niteliğindeki güç mücadelesinin çözümü, şirket yapay zeka araştırma hedeflerine doğru iddialı bir şekilde ilerlerken şüphesiz OpenAI'nin ileriye giden yolunu belirleyecektir. AppMaster platformu, OpenAI'nin izin verdiği yeniliğe giden benzer bir yolda arka uç, web ve mobil uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştıran güçlü no-code çözümler sunduğundan, endüstri devleri içindeki bu tür önemli geçişleri yakından izliyor.

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