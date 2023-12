Secondo quanto riferito, il consiglio di amministrazione di OpenAI sta discutendo con Sam Altman sul potenziale ritorno del CEO

Si ritiene che il consiglio di amministrazione di OpenAI, la famosa società di ricerca sull'intelligenza artificiale (AI), stia discutendo ad alto livello con Sam Altman poiché considerano la possibilità del suo ritorno come CEO. Altman è particolarmente noto per aver co-fondato OpenAI e per il suo mandato come presidente di Y Combinator.

I rapporti suggeriscono che i colloqui speculativi potrebbero portare Altman ad assumere l’ambita posizione di CEO di OpenAI entro la settimana. Queste discussioni sono in corso con il membro chiave del consiglio Adam D'Angelo, che è anche l'amministratore delegato di Quora. Naturalmente, è plausibile che anche altri membri chiave del consiglio siano coinvolti in queste conversazioni.

Sono allo studio diversi risultati potenziali. Uno scenario prevede che Altman ritorni temporaneamente nel consiglio, mentre un altro prevede che l’ex co-CEO di Salesforce Inc. Bret Taylor si unisca a un consiglio rinnovato. Ciò è coerente con le voci secondo cui Taylor potrebbe essere una potenziale scelta per il consiglio di amministrazione di OpenAI, come riportato durante il fine settimana.

Oltre ai membri del consiglio, si dice che anche investitori chiave come Thrive Capital, Khosla Ventures, Tiger Global Management e Sequoia Capital partecipino ai negoziati. Si dice che stiano attivamente sostenendo il ritorno di Altman. Mentre si sviluppa l'amara crisi gestionale, la speranza è quella di finalizzare una soluzione e quindi ridurre al minimo l'ambiguità che circonda il futuro di OpenAI, sia internamente che più in generale, entro il Ringraziamento.

Se il ritorno di Altman si concretizzerà, ciò comporterà un'inversione della sua precedente accettazione dell'offerta di Microsoft di creare e guidare un nuovo laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale. A collaborare con lui in questa impresa sarebbe stato Greg Brockman, ex presidente di OpenAI. Si ritiene che Altman insista su cambiamenti radicali nella gestione e nella governance di OpenAI come precondizione per il suo ritorno. E una tale revisione della gerarchia aziendale potrebbe essere favorita anche dai principali sostenitori di OpenAI, un esempio degno di nota è Microsoft.

Le circostanze presso OpenAI sono peggiorate drammaticamente con il apparentemente licenziamento di Altman venerdì. Successivamente, il management team e i sostenitori della società hanno dato il via alle valutazioni dei candidati per un consiglio di amministrazione rinnovato, apparentemente preparandosi al potenziale ritorno di Altman. Separatamente il consiglio ha avviato la ricerca del CEO, portando infine la scelta a Emmett Shear.

Con la situazione ancora lontana dall'essere depositata, secondo quanto riferito, la forza lavoro di OpenAI è in subbuglio. Più di 700 dei circa 770 dipendenti hanno firmato collettivamente una lettera chiedendo le dimissioni del consiglio e la reintegrazione di Altman. Vale la pena notare che, nel mezzo delle turbolenze in corso, altri attori importanti del settore tecnologico, come Salesforce e Microsoft, sono pronti a trarre vantaggio dalla situazione presentando proposte per pacchetti di compensi adeguati a qualsiasi ricercatore OpenAI che scelga di abbandonare la nave e unirsi ai loro team.

La risoluzione di questa storica lotta per il potere traccerà senza dubbio il percorso da seguire per OpenAI, poiché l'azienda si muove ambiziosamente verso i suoi obiettivi di ricerca sull'intelligenza artificiale.