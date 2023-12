Conselho da OpenAI supostamente em discussões com Sam Altman sobre potencial retorno do CEO

Acredita-se que o conselho de administração da OpenAI, a famosa empresa de pesquisa de inteligência artificial (IA), esteja em discussões de alto nível com Sam Altman enquanto considera a possibilidade de seu retorno como CEO. Altman é particularmente conhecido por ser cofundador da OpenAI e por sua gestão como presidente da Y Combinator.

Os relatórios sugerem que as negociações especulativas podem levar Altman a assumir o cobiçado cargo de CEO da OpenAI dentro de uma semana. Essas discussões estão em andamento com o principal membro do conselho, Adam D'Angelo, que também é CEO do Quora. É claro que é plausível que outros membros importantes do conselho também estejam envolvidos nessas conversas.

Uma variedade de resultados potenciais estão sendo considerados. Um cenário prevê o retorno temporário de Altman ao conselho, enquanto outro inclui o ex-co-CEO da Salesforce Inc., Bret Taylor, ingressando em um conselho renovado. Isso é consistente com os rumores de que Taylor poderia ser uma escolha potencial para o conselho da OpenAI, conforme relatado no fim de semana.

Além dos membros do conselho, investidores importantes como Thrive Capital, Khosla Ventures, Tiger Global Management e Sequoia Capital também participarão das negociações. Dizem que eles estão defendendo ativamente o retorno de Altman. À medida que a amarga crise na gestão se desenrola, a esperança é finalizar uma solução e, assim, minimizar a ambiguidade que rodeia o futuro da OpenAI, tanto internamente como de forma mais ampla, até ao Dia de Ação de Graças.

Se o regresso de Altman se concretizar, implicará uma reversão da sua aceitação anterior da oferta da Microsoft para estabelecer e liderar um novo laboratório de investigação em IA. Colaborando com ele neste empreendimento estaria Greg Brockman, ex-presidente da OpenAI. Acredita-se que Altman insista em mudanças dramáticas na gestão e governança da OpenAI como pré-condição para o seu retorno. E tal revisão na hierarquia da empresa também poderia ser favorecida pelos principais apoiadores da OpenAI, um exemplo notável disso é a Microsoft.

As circunstâncias na OpenAI aumentaram dramaticamente com a aparentemente demissão de Altman na sexta-feira. Depois disso, a equipa de gestão da empresa e os seus apoiantes iniciaram as avaliações dos candidatos para um conselho renovado, aparentemente preparando-se para o potencial regresso de Altman. Separadamente, o conselho iniciou sua própria busca por CEO, eventualmente transferindo sua escolha para Emmett Shear.

Com a poeira ainda longe de assentar, a força de trabalho da OpenAI está supostamente em convulsão. Mais de 700 dos aproximadamente 770 funcionários assinaram coletivamente uma carta exigindo a renúncia do conselho e a reintegração de Altman. É importante notar que, no meio da turbulência em curso, outros intervenientes importantes na indústria tecnológica, como a Salesforce e a Microsoft, estão preparados para capitalizar a situação, apresentando propostas para combinar pacotes de compensação a qualquer investigador da OpenAI que decida abandonar o navio e juntar-se às suas equipas.

A resolução desta luta histórica pelo poder irá, sem dúvida, traçar o caminho a seguir para a OpenAI, à medida que a empresa avança ambiciosamente em direção aos seus objetivos de investigação em IA. A plataforma AppMaster acompanha de perto essas transições significativas dentro dos gigantes da indústria, pois oferece soluções poderosas no-code que facilitam o desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis em um caminho semelhante em direção à inovação que o OpenAI permite.