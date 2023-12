OpenAI Board is naar verluidt in gesprek met Sam Altman over potentiële terugkeer van de CEO

Er wordt aangenomen dat de raad van bestuur van OpenAI, het beroemde onderzoeksbureau voor kunstmatige intelligentie (AI), op hoog niveau in gesprek is met Sam Altman, omdat zij de mogelijkheid van zijn comeback als CEO overwegen. Altman is vooral bekend vanwege zijn medeoprichter van OpenAI en zijn ambtstermijn als president bij Y Combinator.

Rapporten suggereren dat de speculatieve gesprekken ertoe kunnen leiden dat Altman binnen een week de felbegeerde positie als CEO van OpenAI op zich neemt. Deze gesprekken zijn gaande met belangrijk bestuurslid Adam D'Angelo, die tevens CEO is van Quora. Het is uiteraard aannemelijk dat andere cruciale bestuursleden ook bij deze gesprekken worden betrokken.

Er worden verschillende mogelijke uitkomsten overwogen. Het ene scenario voorziet in een tijdelijke terugkeer van Altman in het bestuur, terwijl in een ander scenario voormalig co-CEO van Salesforce Inc. Bret Taylor toetreedt tot een vernieuwd bestuur. Dit komt overeen met geruchten dat Taylor een potentiële keuze zou kunnen zijn voor het OpenAI-bestuur, zoals dit weekend werd gemeld.

Naast de bestuursleden zouden ook belangrijke investeerders zoals Thrive Capital, Khosla Ventures, Tiger Global Management en Sequoia Capital aan de onderhandelingen deelnemen. Er wordt gezegd dat ze actief pleiten voor de comeback van Altman. Terwijl de bittere crisis in het management zich ontvouwt, is de hoop gericht op het finaliseren van een oplossing en daarmee het minimaliseren van de dubbelzinnigheid rond de toekomst van OpenAI, zowel intern als breder, tegen Thanksgiving.

Als de terugkeer van Altman werkelijkheid wordt, zal dit een terugdraaiing betekenen van zijn eerdere aanvaarding van het aanbod van Microsoft om een ​​nieuw AI-onderzoekslaboratorium op te richten en te leiden. De samenwerking met hem in deze onderneming zou Greg Brockman zijn geweest, voormalig president van OpenAI. Er wordt aangenomen dat Altman aandringt op dramatische veranderingen in het management en bestuur bij OpenAI als voorwaarde voor zijn terugkeer. En een dergelijke herziening van de hiërarchie van het bedrijf zou ook de voorkeur kunnen genieten van grote OpenAI-ondersteuners, waarvan Microsoft een opmerkelijk voorbeeld is.

De omstandigheden bij OpenAI zijn dramatisch geëscaleerd toen Altman vrijdag schijnbaar werd ontslagen. Daarna startten het managementteam en de supporters van het bedrijf de evaluatie van kandidaten voor een vernieuwd bestuur, kennelijk klaar voor het potentiële rendement van Altman. Afzonderlijk startte het bestuur hun eigen zoektocht naar een CEO, waarbij hun keuze uiteindelijk op Emmett Shear terechtkwam.

Nu het stof nog lang niet is neergedaald, verkeert het personeelsbestand van OpenAI naar verluidt in rep en roer. Ruim 700 van de ongeveer 770 medewerkers hebben gezamenlijk een brief ondertekend waarin het aftreden van het bestuur en het herstel van Altman worden geëist. Het is vermeldenswaard dat, te midden van de aanhoudende onrust, andere belangrijke spelers in de technologie-industrie, zoals Salesforce en Microsoft, van de situatie zullen profiteren door voorstellen te presenteren voor het matchen van compensatiepakketten aan elke OpenAI-onderzoeker die ervoor kiest om over te stappen en zich bij hun teams aan te sluiten.

De oplossing van deze historische machtsstrijd zal ongetwijfeld de weg voorwaarts voor OpenAI in kaart brengen, terwijl het bedrijf ambitieus stappen zet in de richting van zijn AI-onderzoeksdoelstellingen.