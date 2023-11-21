据报道，OpenAI 董事会正在与 Sam Altman 讨论潜在的首席执行官回归

据信，著名人工智能研究公司OpenAI的董事会正在与萨姆·奥尔特曼进行高层讨论，考虑他重新担任首席执行官的可能性。 Altman 因共同创立 OpenAI 并担任 Y Combinator 总裁而闻名。

有报道称，此次推测性谈判可能会导致 Altman 在本周内就任 OpenAI 首席执行官这一令人垂涎的职位。这些讨论正在与主要董事会成员 Adam D'Angelo 进行，他也是 Quora 的首席执行官。当然，其他关键董事会成员也可能参与这些对话，这是合理的。

各种潜在的结果正在考虑之中。一种情况是 Altman 暂时重返董事会，另一种情况是 Salesforce Inc. 前联合首席执行官布雷特·泰勒 (Bret Taylor) 加入新的董事会。这与周末报道的泰勒可能成为 OpenAI 董事会潜在人选的传言一致。

据报道，除董事会成员外，Thrive Capital、Khosla Ventures、Tiger Global Management 和红杉资本等主要投资者也参与了谈判。据说他们正在积极倡导奥特曼的复出。随着严峻的管理危机的展开，人们希望在感恩节之前敲定解决方案，从而最大限度地减少 OpenAI 未来（无论是内部还是更广泛的）的模糊性。

如果奥特曼的回归确实能够实现，那么他之前接受微软建立并领导一个新的人工智能研究实验室的提议将被推翻。 OpenAI 前总裁格雷格·布罗克曼 (Greg Brockman) 与他在这项事业中合作。据信，Altman 坚持要求 OpenAI 的管理和治理发生巨大变化，作为他回归的先决条件。这种对公司层级的彻底改革也可能会受到主要 OpenAI 支持者的青睐，其中一个著名的例子就是微软。

随着奥特曼周五被解雇，OpenAI 的情况急剧升级。此后，该公司的管理团队和支持者开始对重组后的董事会进行候选人评估，显然是在为奥特曼的潜在回归做好准备。董事会另外开始寻找首席执行官，最终选择了埃米特·谢尔（Emmett Shear）。

据报道，尘埃尚未落定，OpenAI 的员工队伍正处于剧变之中。约 770 名员工中的 700 多人集体签署了一封信，要求董事会辞职并让奥特曼复职。值得注意的是，在持续的动荡中，科技行业的其他重要参与者，如 Salesforce 和微软，将利用这一形势，向任何选择跳槽加入其团队的 OpenAI 研究人员提出匹配薪酬方案的建议。

随着 OpenAI 雄心勃勃地朝着人工智能研究目标迈进，这场具有里程碑意义的权力斗争的解决无疑将为 OpenAI 指明前进的道路。 AppMaster平台密切关注行业巨头内部的此类重大转变，因为它提供了强大的no-code解决方案，可促进后端、Web 和移动应用程序的开发，以类似于 OpenAI 允许的创新方式。