يُعتقد أن مجلس إدارة شركة OpenAI، شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي الشهيرة (AI)، يجري مناقشات رفيعة المستوى مع سام ألتمان حيث يدرسون إمكانية عودته إلى منصب الرئيس التنفيذي. يشتهر ألتمان بشكل خاص بمشاركته في تأسيس OpenAI وفترة عمله كرئيس لشركة Y Combinator.

تشير التقارير إلى أن محادثات المضاربة قد تؤدي إلى تولي Altman المنصب المرغوب فيه كرئيس تنفيذي لشركة OpenAI خلال الأسبوع. هذه المناقشات مستمرة مع عضو مجلس الإدارة الرئيسي آدم دانجيلو، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Quora. بالطبع، من المعقول أن يكون أعضاء مجلس الإدارة المحوريون الآخرون متورطين أيضًا في هذه المحادثات.

ويجري النظر في مجموعة متنوعة من النتائج المحتملة. يتصور أحد السيناريوهات عودة ألتمان إلى مجلس الإدارة مؤقتًا، في حين يتضمن السيناريو الآخر انضمام الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Salesforce Inc. بريت تايلور إلى مجلس إدارة محدث. يتوافق هذا مع الشائعات التي تفيد بأن تايلور قد يكون اختيارًا محتملاً لمجلس إدارة OpenAI، كما ورد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبصرف النظر عن أعضاء مجلس الإدارة، تفيد التقارير أيضًا أن مستثمرين رئيسيين مثل Thrive Capital وKhosla Ventures وTiger Global Management وSequoia Capital يشاركون في المفاوضات. ويقال إنهم يدافعون بنشاط عن عودة ألتمان. ومع تكشف الأزمة المريرة في الإدارة، فإن الأمل هو الانتهاء من الحل وبالتالي تقليل الغموض الذي يحيط بمستقبل OpenAI، سواء على المستوى الداخلي أو على نطاق أوسع، بحلول عيد الشكر.

إذا أتت عودة ألتمان بثمارها، فسوف يستلزم ذلك عكس قبوله السابق لعرض مايكروسوفت لإنشاء وقيادة مختبر أبحاث جديد للذكاء الاصطناعي. وكان من الممكن أن يتعاون معه في هذا المشروع جريج بروكمان، الرئيس السابق لشركة OpenAI. ويُعتقد أن ألتمان يصر على إجراء تغييرات جذرية في الإدارة والحوكمة في OpenAI كشرط مسبق لعودته. ومثل هذا الإصلاح الشامل في التسلسل الهرمي للشركة يمكن أيضًا أن يكون مفضلاً من قبل كبار داعمي OpenAI، ومن الأمثلة البارزة على ذلك شركة Microsoft.

تصاعدت الظروف في OpenAI بشكل كبير مع طرد ألتمان على ما يبدو يوم الجمعة. بعد ذلك، بدأ فريق إدارة الشركة ومؤيدوها عملية تقييم المرشحين لمجلس إدارة متجدد، استعدادًا على ما يبدو لعودة ألتمان المحتملة. بشكل منفصل، بدأ مجلس الإدارة عملية بحث خاصة به عن الرئيس التنفيذي، وفي النهاية تم تقليص اختيارهم إلى إيميت شير.

مع أن الغبار لا يزال بعيدًا عن الاستقرار، تفيد التقارير أن القوى العاملة في OpenAI تعاني من اضطرابات. وقد وقع أكثر من 700 من أصل 770 موظفًا بشكل جماعي على رسالة تطالب باستقالة مجلس الإدارة وإعادة ألتمان إلى منصبه. تجدر الإشارة إلى أنه وسط الاضطرابات المستمرة، من المقرر أن يستفيد اللاعبون المهمون الآخرون في صناعة التكنولوجيا، مثل Salesforce وMicrosoft، من الوضع من خلال تقديم مقترحات لمطابقة حزم التعويضات لأي باحث في OpenAI يختار القفز والانضمام إلى فرقهم.

لا شك أن حل هذا الصراع التاريخي على السلطة سيرسم الطريق إلى الأمام لشركة OpenAI، حيث تخطو الشركة بطموح نحو أهدافها البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي. تراقب منصة AppMaster عن كثب مثل هذه التحولات المهمة داخل عمالقة الصناعة، حيث تقدم حلولًا قوية no-code تسهل تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول على مسار مماثل نحو الابتكار بالطريقة التي تسمح بها OpenAI.