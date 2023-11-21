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Сообщается, что правление OpenAI ведет переговоры с Сэмом Альтманом о возможном возвращении генерального директора

21, нояб. 2023
Сообщается, что правление OpenAI ведет переговоры с Сэмом Альтманом о возможном возвращении генерального директора

Совет директоров OpenAI, известной исследовательской компании в области искусственного интеллекта (ИИ), как полагают, ведет переговоры на высоком уровне с Сэмом Альтманом, рассматривая возможность его возвращения на пост генерального директора. Альтман особенно известен как соучредитель OpenAI и работа на посту президента Y Combinator.

В сообщениях говорится, что спекулятивные переговоры могут привести к тому, что Альтман займет желанную должность генерального директора OpenAI в течение недели. Эти обсуждения продолжаются с ключевым членом совета директоров Адамом Д'Анджело, который также является генеральным директором Quora. Конечно, вполне вероятно, что в эти разговоры вовлечены и другие ключевые члены совета директоров.

Рассматриваются различные возможные последствия. Один сценарий предполагает временное возвращение Альтмана в совет директоров, а другой предполагает, что бывший со-генеральный директор Salesforce Inc. Брет Тейлор присоединится к обновленному совету директоров. Это согласуется со слухами о том, что Тейлор может стать потенциальным кандидатом в совет директоров OpenAI, о чем сообщалось на выходных.

Сообщается, что помимо членов совета директоров в переговорах также принимают участие такие ключевые инвесторы, как Thrive Capital, Khosla Ventures, Tiger Global Management и Sequoia Capital. Говорят, что они активно выступают за возвращение Альтмана. По мере того, как разворачивается горький кризис в управлении, мы надеемся найти окончательное решение и тем самым минимизировать неопределенность вокруг будущего OpenAI, как внутри компании, так и в более широком смысле, ко Дню Благодарения.

Если возвращение Альтмана действительно осуществится, это повлечет за собой отмену его предыдущего принятия предложения Microsoft о создании и возглавлении новой исследовательской лаборатории в области искусственного интеллекта. В этом предприятии с ним мог бы сотрудничать Грег Брокман, бывший президент OpenAI. Считается, что Альтман настаивает на кардинальных изменениях в управлении и управлении OpenAI в качестве предварительного условия для своего возвращения. И такая реорганизация иерархии компании также может быть поддержана крупными сторонниками OpenAI, одним из ярких примеров которых является Microsoft.

Обстоятельства в OpenAI резко обострились после увольнения Альтмана в пятницу. После этого руководство компании и ее сторонники начали оценку кандидатов в обновленный состав совета директоров, очевидно, готовясь к потенциальному возвращению Альтмана. Отдельно совет директоров инициировал собственный поиск генерального директора, в конечном итоге остановил свой выбор на Эммете Шире.

Сообщается, что, поскольку пыль еще далеко не улеглась, в коллективе OpenAI происходят потрясения. Более 700 из примерно 770 сотрудников коллективно подписали письмо с требованием отставки совета директоров и восстановления Альтмана на работе. Стоит отметить, что на фоне продолжающегося хаоса другие важные игроки в технологической индустрии, такие как Salesforce и Microsoft, намерены извлечь выгоду из ситуации, представляя предложения по соответствующим компенсационным пакетам любому исследователю OpenAI, который решит покинуть корабль и присоединиться к их командам.

Разрешение этой знаковой борьбы за власть, несомненно, определит путь вперед для OpenAI, поскольку компания амбициозно движется к своим целям в области исследований ИИ. Платформа AppMaster внимательно следит за такими значительными изменениями внутри отраслевых гигантов, поскольку она предлагает мощные решения no-code, которые облегчают разработку серверных, веб- и мобильных приложений по тому же пути к инновациям, который позволяет OpenAI.

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